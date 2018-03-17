美通過台灣旅行法 邱垂正：大陸應採取務實態度

2018-03-17 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 杜宗熹 ╱即時報導



陸委會副主委邱垂正日前表示，31項惠台措施逾半數是過去既有的舊措施。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 對美國總統川普16日正式簽屬「台灣旅行法」，陸委會副主委兼發言人邱垂正上午表示，政府一直認為台美關係跟兩岸關係同等重要。針對通過台旅法，政府表示感謝美國國會跟美國政府的努力。但是也是呼籲中國大陸應該理性看待兩岸關係的現實。

邱垂正今天出席國立政治大學國際關係研究中心等單位舉辦的「習近平時代的中國：發展、機遇與挑戰」國際研討會，他呼籲，大陸應該採取務實的態度，透過溝通和對話來化解分歧，讓兩岸關係也能有機會相向而行。

邱垂正在致詞時指出，大陸過去透過「銳實力」（Sharp Power）的操作，滲透相關國家和組織，意圖消滅異議。台灣長期面對中國大陸的威脅利誘，是實踐「銳實力」的實踐場，但也可能導致兩岸關係和民主發展的失衡。

邱垂正指出，國際上對於這次大陸全國人大政協兩會的觀察，多數認為大陸欠缺有效的權力制衡監督。習近平獨攬大權下的中國大陸，恐會形成體制化的極權，將升高政策判斷的風險，也增加未來領導人換屆時權鬥的可能。

他認為，大陸本次藉由「修憲」，並鞏固權力基礎，以確保習近平的施政可以貫徹。但在中共「修憲」的過程中，壓制人民表達自由的意見。大陸的制度應該朝向更透明化，才能展現現代化國家應有的思維。