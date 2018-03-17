川普簽了「台灣旅行法」！ 鼓勵美台各層級官員互訪

2018-03-17 05:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國總統川普16日簽署鼓勵美台各層官員互訪的「台灣旅行法」，圖為美國與中華民國國旗。聯合報系資料照 分享 facebook 美國總統川普16日簽署「台灣旅行法」，使其生效成法。

白宮16日傍晚發布聲明，川普簽署5項法案，其中一項為「台灣旅行法」（H.R.535），鼓勵美國與台灣之間各層級官員互訪。

「台旅法」指出，美國國會認為，自制定台灣關係法後，由於美國對於台灣高層訪美的自我設限，美台缺乏有效的溝通；國會的意見是，美國政府應鼓勵美台之間各層級官員互訪。

國會參、眾兩院皆無異議投票通過「台灣旅行法」，鼓勵美台各層官員互訪。「台灣旅行法」成法後，有望讓美台間高層級官員互訪解禁，但關鍵仍在於行政單位如何執行。

美國與中華民國終止外交關係後，台灣的總統、副總統、行政院長、外交部長與國防部長至今無法訪問華府；美國過去雖曾派閣員訪台，但通常避開敏感的國防、外交官員，多以商務、教育等方面交流為主。

川普若沒簽署 「台灣旅行法」也將自動生效

【中央社／華盛頓16日電】美國總統川普今天傍晚以總統簽署的方式，讓「台灣旅行法」生效，成為美國法律。

「台灣關係法」與「台灣旅行法」成為美台關係中的法律文件，而行政部門未來的執行程度與態度，則最關鍵。

白宮稍早公布，川普今天簽署5個法案，包括法案案號為H.R. 535的台灣旅行法生效，「鼓勵美台之間所有層級互訪」的台灣旅行法，16日成為美國法律。

台灣旅行法在聯邦參、眾兩院皆以無異議的方式通過，美國國會5日將法案送交白宮，按照美國立法程序規定，扣除星期天，川普在白宮收到法案的當天結束午夜零時、也就是6日起算的10日內，川普簽署法案就生效，而正值國會開議期間，就算川普未簽署，法案也將於美東時間16日自動生效，成為法律，除非川普在今天動用總統的否決權，將法案退回國會。

按照慣例，美國總統對兩院高度有共識的法案，動用否決權的可能性微乎其微，而外界原先預料，白宮可能會以不動聲色的方式，讓法案自動生效，然而，白宮傍晚公布，川普今天是以總統簽署的方式，讓法案生效。