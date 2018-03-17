親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川普簽署台旅法
深澳電廠案過關
政院因應陸惠台
藍綠各黨拚選戰
世代對立尋出路
北農休市生風波
政治
軍事
綜合

周末放晴回暖 下周四冷氣團來襲低溫下探13度

川普簽了「台灣旅行法」！ 鼓勵美台各層級官員互訪

2018-03-17 05:25聯合報 記者張加╱即時報導

美國總統川普16日簽署鼓勵美台各層官員互訪的「台灣旅行法」，圖為美國與中華民國國...
美國總統川普16日簽署鼓勵美台各層官員互訪的「台灣旅行法」，圖為美國與中華民國國旗。聯合報系資料照
分享
美國總統川普16日簽署「台灣旅行法」，使其生效成法。

白宮16日傍晚發布聲明，川普簽署5項法案，其中一項為「台灣旅行法」（H.R.535），鼓勵美國與台灣之間各層級官員互訪。

「台旅法」指出，美國國會認為，自制定台灣關係法後，由於美國對於台灣高層訪美的自我設限，美台缺乏有效的溝通；國會的意見是，美國政府應鼓勵美台之間各層級官員互訪。

國會參、眾兩院皆無異議投票通過「台灣旅行法」，鼓勵美台各層官員互訪。「台灣旅行法」成法後，有望讓美台間高層級官員互訪解禁，但關鍵仍在於行政單位如何執行。

美國與中華民國終止外交關係後，台灣的總統、副總統、行政院長、外交部長與國防部長至今無法訪問華府；美國過去雖曾派閣員訪台，但通常避開敏感的國防、外交官員，多以商務、教育等方面交流為主。

川普若沒簽署 「台灣旅行法」也將自動生效

【中央社／華盛頓16日電】美國總統川普今天傍晚以總統簽署的方式，讓「台灣旅行法」生效，成為美國法律。

「台灣關係法」與「台灣旅行法」成為美台關係中的法律文件，而行政部門未來的執行程度與態度，則最關鍵。

白宮稍早公布，川普今天簽署5個法案，包括法案案號為H.R. 535的台灣旅行法生效，「鼓勵美台之間所有層級互訪」的台灣旅行法，16日成為美國法律。

台灣旅行法在聯邦參、眾兩院皆以無異議的方式通過，美國國會5日將法案送交白宮，按照美國立法程序規定，扣除星期天，川普在白宮收到法案的當天結束午夜零時、也就是6日起算的10日內，川普簽署法案就生效，而正值國會開議期間，就算川普未簽署，法案也將於美東時間16日自動生效，成為法律，除非川普在今天動用總統的否決權，將法案退回國會。

按照慣例，美國總統對兩院高度有共識的法案，動用否決權的可能性微乎其微，而外界原先預料，白宮可能會以不動聲色的方式，讓法案自動生效，然而，白宮傍晚公布，川普今天是以總統簽署的方式，讓法案生效。

台灣旅行法川普白宮
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

川普簽台灣旅行法 陸媒：對美外交報復將會是全面的

2018-03-17 07:06

台灣旅行法生效 卜睿哲：對行政部門不具約束力

2018-03-17 06:36

熱門文章

獨／不選高雄市長？韓國瑜今登記參選台北市長初選

2018-03-16 16:27

馬英九又來花蓮了！逛夜市吃扁食行程大公開

2018-03-16 09:31

陳為廷：若中國願意給簽證 到天安門大喊李明哲無罪

2018-03-16 09:07

孫大千：用鄭南榕自焚案來苛責侯友宜 是不公道的

2018-03-16 08:14

人氣竄升是真的！馬英九由黑翻紅現象分析

2018-03-16 13:30

馬英九又到花蓮 東大門夜市「暴動」粉絲勸進再選一次

2018-03-16 21:32

因應中國對台31項措施 行政院提8大強台策略

2018-03-16 12:44

孫大千批新台幣改版為拿掉蔣中正 總統更該做5件事

2018-03-16 09:18

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top