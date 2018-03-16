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核四掰掰 游梓翔：新的扔掉舊的重啓污染的給你

2018-03-16 09:54聯合報 記者何祥裕╱即時報導

台電表示，核四廠內的1744束核燃料，將分三年運回美國，代表核四確定無法運轉，世新大學傳播學院院長游梓翔在臉書貼文表示，電力或許是個專業問題，需要仰賴專家，但電力政策卻沒那麼「深奧」。執政黨的電力政策是什麼？不就是新的扔掉、舊的重啓、污染的給你。」

貼文如下：

十天內，三條與電力政策有關的新聞：

3月6日，原子能委員會審查通過核二廠二號機再運轉申請，在停機兩年後，核二廠二號機確定重啟。台電表示：核二重啟光是今年就能省下100億的油氣發電成本，「減輕電費調漲壓力」。

3月14日，位於新北瑞芳的深澳電廠通過環評，這個11年前除役的燃煤發電廠，準備重現江湖。在台中空汙造成的「聞媒色變」氣氛未除的情況下，執政黨又送給北北基宜民眾一個大禮。台電說，深澳電廠有助能源多元化，降低「大量倚賴天然氣」的風險。

3月16日，台電指出，核四廠內的1744束核燃料，將分三年運回美國，這代表經過數十年反反覆覆、分分合合，以及數千億浪費的核四，確定掰掰。

電力或許是個專業問題，需要仰賴專家，但電力政策卻沒那麼「深奧」。執政黨的電力政策是什麼？不就是——

新的扔掉、舊的重啓、污染的給你。

核四封存至去年底已屆滿三年。 本報資料照片 記者王敏旭／攝影
核四封存至去年底已屆滿三年。 本報資料照片 記者王敏旭／攝影
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核四台電核二

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