原能會：核二2號機 最快下周核准重啟

立法院教育及文化委員會昨邀原能會主委謝曉星（右二）報告核二廠2號機重啟案，但被國民黨立委占領備詢台杯葛。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

原能會主委謝曉星昨在立法院教育及文化委員會表示，經審查及現場查證，確認台電核二廠二號機再運轉申請案符合規定，原能會最快下周核准台電的再啟動申請，預估最快三月下旬就能滿載發電。至於核一廠一號機，會按照預定時程在十二月七日除役，不能也不會再運轉。

台電董事長楊偉甫昨天指出，核二廠二號機是近年唯一會「重新回來」的核電機組，核一廠跟核四廠「都不可能再回來」。他表示，一七四四束燃料束確定將運回美國原廠，今年六月起將運送第一批。這個說法也代表著，核四電廠重啟機率降到幾乎零，將走入歷史。

台電說，燃料束將在美國保管，規畫會放到二○二二年，之後會再找尋買家，或是進一步拆解。

根據立法院日前決議，原能會昨向教育及文化委員會提出核二廠二號機再運動報告，會前包括全國廢核行動平台、台灣環境輻射走調團、綠色消費者基金會群起抗議。多名國民黨立委也一度在台前大喊「沒有道歉、沒有重啟」。

時代力量立委洪慈庸也提案變更議程，要求台電及原能會應先舉辦說明會及公聽會，才能專案報告，但遭民進黨立委否決。

謝曉星專案報告後表示，原能會最快下周會核准核二廠二號機重啟案；台電董事長楊偉甫說，最快九天後滿載發電。經濟部長沈榮津指出，今年用電會因經濟成長、氣候溫度上升及空汙降載等影響供電穩定，希望透過核二廠二號機再啟動，增加電力調度的彈性。

立委關心核二重新運轉後，電價是否調整，沈榮津說，用電會不會漲、燃煤發電可否降載，要注意不會影響物價波動、照顧民生、節約用電，這三個因素取得平衡才行；同時，隨著經濟成長，要考慮用電增加狀況、氣候，並希望有多一些備轉容量。