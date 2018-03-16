核二2號機拚重啟 台電推算4月可滿載發電

2018-03-16 01:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ／台北報導



核二2號機停機逾600多天，經過不斷的維護及檢測後，台電今年2月5日向原能會提出再運轉申請。 報系資料照 分享 facebook

行政院原能會昨（15）日於立法院教育文化委員會，對核二廠2號機進行專案報告，原能會主委謝曉星說，程序已經完備，最快下周核准台電的再啟動申請。台電預估約會在3月底或4月初併聯，推算4月便可達到滿載發電。

核一、二、三廠共有六部機組，現在只有核二廠1號機與核三廠1、2號機運轉中，發電量約280萬瓩，發電占比約為10%。核二廠二號機再轉後，將有四部機組發電。至於核一廠部分，1號目前的進度就是在等除役，2號機目前雖在歲修中，但除非有非常特別的因素，台電的態度傾向不再啟動。

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立法院教育文化委員會昨邀原能會、經濟部、台電等單位進行報告。許多立委質疑，去年核二廠2號機並未啟動，為何今年就有必要申請再運轉？經濟部長沈榮津說明，今年用電需求因景氣成長及氣溫升高，而持續增加，加上發電端須配合環保降載與減煤等考量，使得供電情勢較嚴竣，若核二廠2號機再運轉，可增加3%的備轉容量率，有助於維持電力穩定供給。

從產業角度來看，沈榮津指出，今年不只景氣穩健回溫，可看到工商企業界都在招人，而且強調投資擴充計畫，在這樣的情況下，經濟部必須對於未來用電量的成長，做好準備，才能滿足產業界需要。

沈榮津以上周天氣為例說，白天溫度攀升，一天平均增加100萬瓩的用電負載，而這核二場2號機裝置容量約98.5萬瓩，再運轉對於提升電力調度能力，會有相當幫助。

核二2號機停機逾600多天，經過不斷的維護及檢測後，台電今年2月5日向原能會提出再運轉申請，為了確保機組再運轉安全準備工作，經濟部責成台電，成立核二廠2號機再運轉專案小組，專案小組進行檢測驗證並提出報告，報告已獲得原能會審查同意。

原能會經過數次檢查評估後，於3月5日完成再運轉申請案審查，確認核二廠2號機現況可符合再運轉要求。謝曉星受訪時說，原能會本來就具有准駁權，這次立法院報告結束後，相關程序都完備了，這幾天會再檢視相關資料，最快下周作出准駁。

【記者潘姿羽／台北報導】經濟部長沈榮津強調，政府能源政策跟目標都沒有改變，到了2025年，核一、核二、核三會如期除役，核四也不運轉，徹底落實「非核家園」。