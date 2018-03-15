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原能會：核二2號機重啟 符合規定

2018-03-15 14:20聯合晚報 記者林良齊胡宥心潘姿羽／台北報導

核二廠2號機重啟爭議延燒，立法院教育及文化委員會今天邀請行政院原子能委員會主任委...
核二廠2號機重啟爭議延燒，立法院教育及文化委員會今天邀請行政院原子能委員會主任委員謝曉星（左）列席報告業務概況，並邀請經濟部長沈榮津（右）、台電董事長楊偉甫（中）備詢，但報告還沒開始國民黨立委以程序問題動員杯葛，甚至占領備詢台不讓原能會主委謝曉星上台，後來在民進黨立委人數優勢下，三人改在立委質詢台報告備詢。 記者胡經周／攝影
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原能會主委謝曉星今天在立法院教育及文化委員會表示，經審查及現場查證，確認台電核二廠2號機再運轉申請案符合規定，但核一1號機會按照預定時程，在今年12月7日除役，不能也不會再運轉。

立法院教育及文化委員會今天邀原能會主委謝曉星、經濟部部長沈榮津、台電董事長楊偉甫等針對「核二廠2號機大修後機組再運轉之安全管制」做專案報告。場內國民黨團杯葛，場外則有全國廢核行動平台抗議。民進黨團幹事長何欣純說，報告完還要經過原能會核准，2號機才能重啟。

為確保專案報告順利開始，民進黨立委吳思瑤、鍾佳濱一早6時到委員會「顧門」，7時綠黨團幹部全員到齊；8時30分國民黨立委才舉著「非核家園，自打耳光」的標語，高呼「蔡英文要道歉」口號趕到現場，不過主席台已經被民進黨立委占據，藍營將「非核家園」神主牌送給民進黨團表達立場後離開，專案報告順利開始。直到中午前，民進黨團總召柯建銘全程在會議室後面督軍。

經濟部長沈榮津上午表示，經濟正在成長階段，用電需求也跟著成長；而氣候變遷，也會推升用電量。加上「環保家園」的概念興起，諸多情況造成供電吃緊，「如果核二再運轉按照程序走完，對電力系統供應、電力調度是有幫助」。

反核團體上午在總統府前凱道上「鳴戰鼓」，向總統蔡英文與行政院賴清德「宣戰」，抗議...
反核團體上午在總統府前凱道上「鳴戰鼓」，向總統蔡英文與行政院賴清德「宣戰」，抗議重啟老朽核二2號機。 記者黃義書／攝影
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民進黨原能會核二

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