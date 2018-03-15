原能會：核二2號機重啟 符合規定
原能會主委謝曉星今天在立法院教育及文化委員會表示，經審查及現場查證，確認台電核二廠2號機再運轉申請案符合規定，但核一1號機會按照預定時程，在今年12月7日除役，不能也不會再運轉。
立法院教育及文化委員會今天邀原能會主委謝曉星、經濟部部長沈榮津、台電董事長楊偉甫等針對「核二廠2號機大修後機組再運轉之安全管制」做專案報告。場內國民黨團杯葛，場外則有全國廢核行動平台抗議。民進黨團幹事長何欣純說，報告完還要經過原能會核准，2號機才能重啟。
為確保專案報告順利開始，民進黨立委吳思瑤、鍾佳濱一早6時到委員會「顧門」，7時綠黨團幹部全員到齊；8時30分國民黨立委才舉著「非核家園，自打耳光」的標語，高呼「蔡英文要道歉」口號趕到現場，不過主席台已經被民進黨立委占據，藍營將「非核家園」神主牌送給民進黨團表達立場後離開，專案報告順利開始。直到中午前，民進黨團總召柯建銘全程在會議室後面督軍。
經濟部長沈榮津上午表示，經濟正在成長階段，用電需求也跟著成長；而氣候變遷，也會推升用電量。加上「環保家園」的概念興起，諸多情況造成供電吃緊，「如果核二再運轉按照程序走完，對電力系統供應、電力調度是有幫助」。
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