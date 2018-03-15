冷眼集／非核家園神主牌 用全民健康陪葬？

2018-03-15 14:21 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 蔡惠萍



深澳燃煤發電廠新建計畫環評案昨晚在大會主席、環保署副署長詹順貴關鍵一票下，通過審議。立法院教育委員會今天則審查原能會提出的核二2號機重啟案，藍綠都祭出甲動。蔡政府上台後信誓旦旦，不會讓人民只能在「缺電」和「核電」間二選一；不幸的是，現在不但既缺電又要核電，更將多一座讓空汙惡化的燃煤電廠。

深澳發電廠是拆除原來的舊廠房，將原地整建成裝置兩部80萬瓩超臨界燃煤機組的新電廠。當全世界為了抗暖化、減碳排，紛紛關閉燃煤電廠之際，台灣卻反其道而行。

尤其近年中南部飽受空汙之苦，如今不但連北部燃煤空汙加驟，深澳電廠完工運作後，PM2.5威脅的範圍更將擴及宜蘭縣，北台灣空品維護成果都將破功。這就是為了膜拜蔡政府非核家園的神主牌，全民健康跟著陪葬的代價嗎？

深澳電廠除了帶來健康的威脅，更會對當地生態造成破壞。深澳電廠卸煤港所在的深澳灣與番子澳灣，形成完整特殊地質景觀，其中深澳岬角的大量蕈狀岩、海崖及象鼻岩最為特殊，環團憂心屆時景觀勢必遭受破壞，燃煤冷卻口的高溫也會衝擊當地海域的珊瑚及藻類。

此案更赤裸裸戳破蔡政府2025非核家園的謊言。蔡政府預計2025年邁向非核家園，燃煤降到30%以下，如今林口電廠已擴建，2025年後不論深澳電廠是否運轉，全台電力備載容量都穩定在15%以上，擴建電廠的必要性在哪裡？

尤其是過去有「環境律師」封號的環保署副署長詹順貴，昨天投下環評過關的關鍵一票。讓人不禁想問：過去的詹律師是否贊同今天詹副署長的這一票？