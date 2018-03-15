重啟核二2號機 柯建銘：執政黨要未雨綢繆

2018-03-15 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



立法院教育文化委員會今天進行「核二廠2號機大修後機組再運轉之安全管制報告」，場內國民黨團杯葛，場外則有全國廢核行動平台抗議，專案報告在內外交逼下順利開始，民進黨團幹事長何欣純說，報告完還要經過原能會核准二號機才能重啟。

為確保專案報告順利開始，民進黨立委吳思瑤、鍾佳濱一早六時先來委員會「顧門」，七時綠黨團幹部全員到齊；直到八時半國民黨立委才舉著「非核家園，自打耳光」的標語，高呼「蔡英文要道歉」口號到現場，一來便衝到台前，不過主席台已經被民進黨立委占據，藍營將「非核家園」神主牌送給民進黨團，表達立場後離開，專案報告順利開始，直到中午前，民進黨團總召柯建銘全程在會議室後面督軍。

何欣純表示，是因為教育文化委員會的立委蔣乃辛提案，相關部會今天才來針對核二廠二號機專案報告，報告後還要原能會核准，二號機才能運轉。柯建銘表示，當初是國民黨團要求專案報告，自己也沒理由杯葛，會議既然順利開始，原能會也會發揮監督功能，確保二號機安全再運轉。