親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
核二2號機跳機
北農人事案紛擾
國土計畫新變革
軍人年改求共識
藍綠各黨拚選戰
深澳電廠案過關
兒虐漏洞怎麼補
政治
軍事
綜合

核二2號機重啟跳電 原能會：有些問題要啟動後才知道

疑慮多 協和電廠改燃氣自願進二階環評

2018-03-28 20:10聯合報 記者董俞佳╱即時報導

深澳電廠、大潭第三天然氣接收站爭議還未解，環保署環評大會今天再審查台電所提「協和發電廠更新改建計畫」，預計在基隆市協和發電廠外側及基隆港外水域填海造地，新建4組天然氣機組，於2025年發電。今審查結果出爐，全案進入二階環評，台電允諾會完成空汙模擬、填海造陸對生態影響等相關調查。環保署副署長詹順貴今則於環評會議上，針對深澳投票爭議，再向環評委員致歉。

台電指出，協和電廠四部燃油機組108年將相繼除役，因北部地區為用電核心，且要平衡全台需求，採先拆後建、分期改建等方式。台電說，目前4座的燒油機組，未來要改成燒氣，6座16萬立方公尺液化天然氣儲存槽、液化天然氣洩收碼投、洩料設施等，用地總規模約80公頃。

空氣汙染受到外界關注。台電說，新建將使用天然氣，不管是懸浮微粒或者劉氧化物的排放都是微量，也設置乾式低氮氧化物燃燒器及選擇性觸媒轉化器系統控制氮氧化物排放濃度，且煙囪高度提高到200公尺，能增加擴散能力，減少汙染。

不同於深澳燃煤電廠，基隆市、台北市、新北市都對此案抱持正面態度，但也要求應該要充分與地方民意代表與居民充分說明與溝通，新北市則要求進行空氣汙染模擬，並且公布可能的影響。

環評委員則對此案提出10多項疑慮，包含建構港灣設施及填海造地基地恐怕會對於生態造成影響，氮氧化物跟海水結合是否產生懸浮微粒，以及是否影響基隆港發展等等。昨經環委討論之後做出進入二階決議。台電表示，此案因有相關疑慮，所以自願進入二階環評，並允諾會在二階環評中進行相關調查與評估。

環保署副署長、環評主席詹順貴於會議開始也針對近來深澳爭議表示，未來社會重大關注開發案，傍晚6點之前，還沒有討論就延會，讓案件可以充分討論，避免大家急著投票，而他也因為時間的緊迫，無法想清楚才決定投下那票。他說，如果有延後討論，爭議性可能會比較小，他說，上次爭議是起於他個人的疏失。

環評台電

相關新聞

第一槍？深澳電廠環評惹議 鄭文燦：新北數據屬實就反對建廠

2018-03-28 11:05

審空汙法主席竟落跑！ 藍委怒：修法別打假球

2018-03-28 10:44

反建深澳電廠 環團要求政院撤回

2018-03-28 14:37

【即時短評】深澳非蓋不可？ 因為民進黨跳票比跳電好

2018-03-28 13:40

時力議員參選人籲撤回深澳 守護北台灣

2018-03-28 11:45

深澳電廠爭議 環團：不蓋也不缺電

2018-03-28 11:32

環團到行政院要求撤回深澳案

2018-03-28 11:03

熱門文章

陸戰隊幫採收洋蔥 基層怒：田裡只有兵沒農工

2018-03-28 06:47

扯！核二2號機併聯一天就有意外 13時25分自動安全停機

2018-03-28 15:13

影／桃市長民調輸 楊麗環怒離席：我不相信這樣的民調

2018-03-28 10:12

退軍瘋傳上將批軍改文 八百壯士今護帳篷展開陣地戰

2018-03-28 01:57

周刊爆小英官邸警衞官清槍撃發實彈 副侍衛長扛責提前退伍

2018-03-28 08:24

國民黨桃園市長初選陳學聖出線 楊麗環認不公憤離席

2018-03-28 10:11

吳寶春在陸展店遭諷 洪孟楷：該檢討的是蔡英文

2018-03-28 06:38

顛覆陸媒說法！來台見男友父母 陸女：沒感覺仇中

2018-03-28 13:12

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top