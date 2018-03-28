疑慮多 協和電廠改燃氣自願進二階環評

2018-03-28 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



深澳電廠、大潭第三天然氣接收站爭議還未解，環保署環評大會今天再審查台電所提「協和發電廠更新改建計畫」，預計在基隆市協和發電廠外側及基隆港外水域填海造地，新建4組天然氣機組，於2025年發電。今審查結果出爐，全案進入二階環評，台電允諾會完成空汙模擬、填海造陸對生態影響等相關調查。環保署副署長詹順貴今則於環評會議上，針對深澳投票爭議，再向環評委員致歉。

台電指出，協和電廠四部燃油機組108年將相繼除役，因北部地區為用電核心，且要平衡全台需求，採先拆後建、分期改建等方式。台電說，目前4座的燒油機組，未來要改成燒氣，6座16萬立方公尺液化天然氣儲存槽、液化天然氣洩收碼投、洩料設施等，用地總規模約80公頃。

空氣汙染受到外界關注。台電說，新建將使用天然氣，不管是懸浮微粒或者劉氧化物的排放都是微量，也設置乾式低氮氧化物燃燒器及選擇性觸媒轉化器系統控制氮氧化物排放濃度，且煙囪高度提高到200公尺，能增加擴散能力，減少汙染。

不同於深澳燃煤電廠，基隆市、台北市、新北市都對此案抱持正面態度，但也要求應該要充分與地方民意代表與居民充分說明與溝通，新北市則要求進行空氣汙染模擬，並且公布可能的影響。

環評委員則對此案提出10多項疑慮，包含建構港灣設施及填海造地基地恐怕會對於生態造成影響，氮氧化物跟海水結合是否產生懸浮微粒，以及是否影響基隆港發展等等。昨經環委討論之後做出進入二階決議。台電表示，此案因有相關疑慮，所以自願進入二階環評，並允諾會在二階環評中進行相關調查與評估。

環保署副署長、環評主席詹順貴於會議開始也針對近來深澳爭議表示，未來社會重大關注開發案，傍晚6點之前，還沒有討論就延會，讓案件可以充分討論，避免大家急著投票，而他也因為時間的緊迫，無法想清楚才決定投下那票。他說，如果有延後討論，爭議性可能會比較小，他說，上次爭議是起於他個人的疏失。