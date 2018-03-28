遇環評爭議案件 詹順貴提2情況延會

2018-03-28 16:31 中央社 台北28日電



環保署副署長詹順貴。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

深澳燃煤電廠環差案通過引發外界議論，環保署副署長詹順貴今天說，未來只要爭議案件晚間6時前還未開始討論、7時後還未進入內部會議，就延會讓環評委員有更多時間討論。

深澳燃煤電廠14日在環保署通過環評審查引發議論，當時環評委員在修正通過及重做環評兩選項下，表決8比8平手，詹順貴最後以會議主席身分投下修正通過一票，讓全案通過環評，引發外界批評及質疑會議流程。

行政院環境保護署今天舉行環境影響評估審查委員會第329次會議，在審查第一案協和發電廠更新改建計畫環境影響說明書前，擔任會議主席的詹順貴向在場環評委員就主持深澳燃煤電廠的會議流程致歉。

詹順貴表示，後來經內部檢討，未來若遇到爭議環評案，只要晚間6時前沒有討論就延續到下次會議討論，若在晚間6時之前已經開始，超過7時都還沒辦法進入內部討論，也會延續到下次會議。

詹順貴表示，審查深澳電廠時由於時間關係，大家急著投票，投票結果最後平手，他沒有辦法想得比較清楚就決定投下修正通過一票，若當時留待下次會議討論及投票，大家有充分時間想清楚，或許就不會有這麼大的爭議，「這是我個人在會議主持上的疏失，還是再跟委員再次致歉」。

另外，由於深澳燃煤電廠環差案有附帶決議，要求經濟部應於下次環評大會時，說明西元2025年的能源占比燃氣50％、燃煤30％及再生能源20％目標的逐年配比，詹順貴表示，經濟部表示時間來不及，因此今天不會來報告。