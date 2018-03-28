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扯！核二2號機重啟一天就有意外 13時25分自動安全停機

空污修法多達58案宣讀冗長 恐拖至明天逐條審

2018-03-28 14:39中央社 台北28日電

立法院衛環委員會今天審查空氣污染防制法修正草案，因版本多達58案，會議主席邱泰源表示，條文宣讀需7小時，預計晚間6時30分前完成宣讀，明天起逐條審。

立法院社會福利及衛生環境委員會（衛環委員會）今天繼續審查空氣污染防制法（空污法）修正草案，會議一開始，朝野對於臨時提案的處理沒有共識，國民黨團要求表決，但民進黨團人數不足，會議主席、民進黨召委邱泰源宣布休息協商。

朝野立委經2小時協商後，邱泰源於上午11時50分許宣布開會，通過臨時提案，要求環保署及台電在一個月內針對深澳電廠環差案中環評委員所提問題提出具體說明和回應，並向社會大眾公開。

邱泰源受訪表示，空污法修正草案的版本總計58個修正案，議事人員光是宣讀條文估計需要7小時，原則上，條文宣讀會加快速度，預計晚間6時30分完成宣讀，明天開始逐條審查，民進黨團會很負責任進行法條審查。

另外，也通過臨時提案，要求台電在深澳電廠運轉前，完成健康風險評估報告，以及經濟部需對外說明2025年的能源配比路徑圖。

國民黨所提的有關退回深澳燃煤電廠環差會議結論的臨時提案，則遭民進黨立委以人數優勢否決。

委員會在處理完臨時提案後，已開始宣讀各版本修正草案。

民進黨空污立法院

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