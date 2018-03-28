親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國土計畫新變革
軍人年改求共識
藍綠各黨拚選戰
北農人事案紛擾
深澳電廠案過關
兒虐漏洞怎麼補
政治
軍事
綜合

教化科長找高學歷受刑人代寫論文 中監：報矯正署懲處

古文就是美？從張大春〈致中閔書〉談古文教育

【即時短評】深澳非蓋不可？ 因為民進黨跳票比跳電好

2018-03-28 13:40聯合報 記者陳熙文╱即時報導

台電深澳燃煤火力發電廠場址與周邊環境（左下海岸為運煤碼頭預定地）。聯合報系資料照...
台電深澳燃煤火力發電廠場址與周邊環境（左下海岸為運煤碼頭預定地）。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
分享

環保署日前通過深澳燃煤電廠環評案，再掀社會輿論，也引發政治風波，但行政院態度仍是護航到底，從大推「超超臨界」機組，到強調「乾淨的煤」，無畏環團反彈、在野黨大做文章，恐衝擊年底選情。何以如此？

其實，能源問題本質上總歸是一道數學題。根據台電「106年長期能源開發方案」，民國106至117年預計除役容量達1475萬瓩（去年最高尖峰負載為3645.28萬瓩），其中撇開核一、二、三廠退役不談，其中有960.6萬瓩為火力發電，而台電目前受到零核能、減空汙的限制，再加上再生能源尚未能完全銜接供電，燃氣發電幾乎成為唯一的替代方案。

政府或許在2025年要達到再生能源發電佔20%的目標，但燃氣發電仍是主力；台電規劃火力新增發電計畫容量為2011.1萬瓩，其中燃氣就達1567.8萬瓩。

那政府為什麼還要堅持蓋深澳燃煤電廠？首先，國內能源仰賴進口，天然氣存量尤其受市場波動影響，就算市場供應足量，國內也要有完備的天然氣接收站，非短時間內能夠到位，再說國家能源供應不能全放在一個籃子裡，必須分散風險。

第二，目前北部6間火力發電廠，其中國光、新桃和長生3家皆為民營電廠，其他3家台電電廠中，協和火力燃油電廠機組從民國108年陸續退役，剩下大潭燃氣電廠和林口燃煤電廠，到時「南電北送」或「中電北送」的情況勢必加劇。

整體供電量或許不缺電，但若遇到突發狀況，供電仰賴遠端、單一電廠都將添變數，增加北部限電的可能性。去年815大跳電即為實例。

而蔡政府上台，若要即刻尋找解決方法，欲依靠台電一直以來讓人不敢恭維的工程效率，實在為難。以林口電廠擴建三機組為例，原訂2017年2月1日即可全數商轉，經三次計劃修正後，現在必須等到2019年7月才能完工。政府要避免北部缺電危機成為現實，選擇通過已有既定基礎的深澳電廠是合乎邏輯的選擇。

而政府處心積慮要通過深澳電廠，不單單是一場能源佈局，更要確保最後不會缺電，何況深澳電廠預定投入發電的時間與核三廠2號機除役同時，若是現在不蓋，要是民進黨執政8年後還想繼續執政，缺電無疑將成為民進黨的絆腳石，現在空汙跳票總比未來跳電好。尤其民進黨清理戰場，年改議題、勞基法修法皆處理完畢，現在還有餘裕承受空汙質疑。

台電民進黨深澳電廠

相關新聞

第一槍？深澳電廠環評惹議 鄭文燦：新北數據屬實就反對建廠

2018-03-28 11:05

審空汙法主席竟落跑！ 藍委怒：修法別打假球

2018-03-28 10:44

時力議員參選人籲撤回深澳 守護北台灣

2018-03-28 11:45

深澳電廠爭議 環團：不蓋也不缺電

2018-03-28 11:32

環團到行政院要求撤回深澳案

2018-03-28 11:03

2025年若減碳未達標 賴清德：我決定我負責

2018-03-27 13:15

深澳電廠75%北北基民眾反對興建 李應元：繼續溝通

2018-03-27 12:43

藍委批講文青話 賴揆：支持深澳保證不重啟核一、二

2018-03-27 11:45

深澳電廠更新計畫 賴清德：空污排放量低 我支持

2018-03-27 11:38

深澳電廠民調出爐！ 北北基民眾七成五反對興建

2018-03-27 10:16

評／深澳電廠過關 是失去理念還是立法不足？

2018-03-27 10:10
看更多

熱門文章

陸戰隊幫採收洋蔥 基層怒：田裡只有兵沒農工

2018-03-28 06:47

憂心台灣前景 國中女：將來只能到國外當台勞嗎？

2018-03-27 16:17

影／桃市長民調輸 楊麗環怒離席：我不相信這樣的民調

2018-03-28 10:12

退軍瘋傳上將批軍改文 八百壯士今護帳篷展開陣地戰

2018-03-28 01:57

周刊爆小英官邸警衞官清槍撃發實彈 副侍衛長扛責提前退伍

2018-03-28 08:24

吳寶春：開麵包店是朝全球布局目標前進

2018-03-27 19:28

吳寶春在陸展店遭諷 洪孟楷：該檢討的是蔡英文

2018-03-28 06:38

國民黨桃園市長初選陳學聖出線 楊麗環認不公憤離席

2018-03-28 10:11

國土計畫出爐 全國農地大減10餘萬公頃

2018-03-27 23:44

中共遼寧艦率40艦艇南海巡弋 專家：我方偵監和應處呢？

2018-03-27 20:02

宜蘭驚句王陳金德 飆天飆地 這回怒飆救國團

2018-03-28 09:00

年薪250萬請來一個實習生？北農「神隱少女」 的感謝卡 寫了這些話

2018-03-28 10:00

拚募兵 年改草案優惠新制校級軍官各階計算法曝光

2018-03-28 06:44

藍委砲轟土銀22K招人太難看 賴清德：會指示調薪

2018-03-27 16:41

第一槍？深澳電廠環評惹議 鄭文燦：新北數據屬實就反對建廠

2018-03-28 11:05

【重磅快評】反正我過半 漲你電價又怎樣？

2018-03-27 16:46

前監委黃煌雄 將接任促轉會主委

2018-03-27 15:23

賴清德回應張善政：花蓮善款運用與台南不同

2018-03-27 17:02

黃煌雄出線三主因：藍綠可接受、有政治歷練及輩份夠

2018-03-27 16:39

葉毓蘭：政績再爛民調再低 民進黨也難下台

2018-03-28 08:24

北市府要拆帳棚 八百壯士強調合法申請

2018-03-27 15:26

不當更名後...瑞典外交部稱瑞台友好沒變

2018-03-28 04:10

北農常務董事：一定提案撤換吳音寧 農會5席支持

2018-03-27 14:19

北農董事張永成明提案撤換吳音寧

2018-03-27 18:44

民調支持率勝出 陳學聖：民調若作假一定重新來過

2018-03-28 11:10

新聞眼／軍人年改 中上校以上影響較大

2018-03-27 23:59

賴清德指多數人薪水有漲 孫大千：迷信數字失民心

2018-03-28 08:11

選新北市長？蘇貞昌、游錫堃鬆口了...

2018-03-27 23:59

聲援軍公教警消退休待遇 謝立功：當選市長聲請釋憲

2018-03-27 18:36

富比世指我跟墨西哥一樣低薪 外交部抗議要求更正

2018-03-27 14:49

顛覆陸媒說法！來台見男友父母 陸女：沒感覺仇中

2018-03-28 13:12

退伍軍人任公職只能領基本工資？綠委強調是誤傳

2018-03-27 22:08

最後拼圖 屏東縣長國民黨鎖定前客委會副主委李朝明

2018-03-28 01:58

楊麗環質疑桃園市長民調不公 黨中央：參選人風度問題

2018-03-28 11:50

【重磅快評】核二重啟併聯 蔡政府轉進「非非核家園」

2018-03-28 09:47

批柯文哲受中共接待 郁慕明：呂秀蓮才是「通共」前輩

2018-03-27 21:18

物價漲 五成民眾沒感覺？徐國勇：媒體混淆誤解

2018-03-27 19:59

柯文哲未來幕僚信心滿滿 離職幕僚憂心忡忡

2018-03-28 09:10

遼寧號率大艦隊南海秀肌肉 國軍研判針對越南

2018-03-28 12:10

新黨挺柯、橘染綠？ 游淑慧：藍北市港湖議員5席有機會

2018-03-27 21:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top