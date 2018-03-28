【即時短評】深澳非蓋不可？ 因為民進黨跳票比跳電好

2018-03-28 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



台電深澳燃煤火力發電廠場址與周邊環境（左下海岸為運煤碼頭預定地）。聯合報系資料照／記者許正宏攝影 分享 facebook

環保署日前通過深澳燃煤電廠環評案，再掀社會輿論，也引發政治風波，但行政院態度仍是護航到底，從大推「超超臨界」機組，到強調「乾淨的煤」，無畏環團反彈、在野黨大做文章，恐衝擊年底選情。何以如此？

其實，能源問題本質上總歸是一道數學題。根據台電「106年長期能源開發方案」，民國106至117年預計除役容量達1475萬瓩（去年最高尖峰負載為3645.28萬瓩），其中撇開核一、二、三廠退役不談，其中有960.6萬瓩為火力發電，而台電目前受到零核能、減空汙的限制，再加上再生能源尚未能完全銜接供電，燃氣發電幾乎成為唯一的替代方案。

政府或許在2025年要達到再生能源發電佔20%的目標，但燃氣發電仍是主力；台電規劃火力新增發電計畫容量為2011.1萬瓩，其中燃氣就達1567.8萬瓩。

那政府為什麼還要堅持蓋深澳燃煤電廠？首先，國內能源仰賴進口，天然氣存量尤其受市場波動影響，就算市場供應足量，國內也要有完備的天然氣接收站，非短時間內能夠到位，再說國家能源供應不能全放在一個籃子裡，必須分散風險。

第二，目前北部6間火力發電廠，其中國光、新桃和長生3家皆為民營電廠，其他3家台電電廠中，協和火力燃油電廠機組從民國108年陸續退役，剩下大潭燃氣電廠和林口燃煤電廠，到時「南電北送」或「中電北送」的情況勢必加劇。

整體供電量或許不缺電，但若遇到突發狀況，供電仰賴遠端、單一電廠都將添變數，增加北部限電的可能性。去年815大跳電即為實例。

而蔡政府上台，若要即刻尋找解決方法，欲依靠台電一直以來讓人不敢恭維的工程效率，實在為難。以林口電廠擴建三機組為例，原訂2017年2月1日即可全數商轉，經三次計劃修正後，現在必須等到2019年7月才能完工。政府要避免北部缺電危機成為現實，選擇通過已有既定基礎的深澳電廠是合乎邏輯的選擇。

而政府處心積慮要通過深澳電廠，不單單是一場能源佈局，更要確保最後不會缺電，何況深澳電廠預定投入發電的時間與核三廠2號機除役同時，若是現在不蓋，要是民進黨執政8年後還想繼續執政，缺電無疑將成為民進黨的絆腳石，現在空汙跳票總比未來跳電好。尤其民進黨清理戰場，年改議題、勞基法修法皆處理完畢，現在還有餘裕承受空汙質疑。