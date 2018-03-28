反建深澳電廠 環團要求政院撤回

2018-03-28 14:37 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳熙文 ／台北報導



環團與深澳居民上午到行政院要求撤回深澳電廠案，他們強調，不建深澳電廠，不會有供電不穩的問題，環團與學者已發起「撤回深澳」連署，至今連署已突破5.4萬人。行政院發言人徐國勇說，人民有言論自由，行政院表示尊重。

綠色公民行動聯盟吳澄澄質疑興建深澳電廠的必要性，強調就算不建深澳電廠，北部在2025年也不會缺電。環團引用台大風險政策研究中心的政策情境與數據指出，就算在尖峰負載成長率最高的情境下，除2025年備載容量率恐低於15%，之後都穩定維持在15%的標準以上。

環團並指出，包括能源局委託智庫研究及「溫減階段管制目標」皆顯示，在沒有深奧電廠的情況下，預估電力備載容量在2025年之後都能維持在20%以上，不會有電力缺口問題。

主婦聯盟環境保護基金會專員周于萱表示，行政院強調深澳燃煤電廠使用「超超臨界」機組，可比燃氣機組，但中興大學環工系教授莊秉潔的研究顯示，深澳電廠的汙染，氮氧化排放是大潭天然氣機組的1.84倍、二氧化碳是138倍、粒狀物是48倍，且含重金屬；台電模擬的PM2.5平均增量比莊秉潔的模擬估算高出三倍以上。

深澳居民衣若蘭指出，居民並沒有得到充分諮詢，多數在地人都是漁民，長期在外捕魚，沒有時間參與公共事務，台電蓋電廠卻只開過一次公聽會。

【記者李京昇／桃園報導】深澳火力發電廠環評過關引發反彈，桃園市長鄭文燦說，若數據屬實，他反對建廠。