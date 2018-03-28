親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國土計畫新變革
軍人年改求共識
藍綠各黨拚選戰
北農人事案紛擾
深澳電廠案過關
兒虐漏洞怎麼補
政治
軍事
綜合

扯！核二2號機重啟一天就有意外 13時25分自動安全停機

反建深澳電廠 環團要求政院撤回

2018-03-28 14:37聯合晚報 記者陳熙文／台北報導

環團與深澳居民上午到行政院要求撤回深澳電廠案，他們強調，不建深澳電廠，不會有供電不穩的問題，環團與學者已發起「撤回深澳」連署，至今連署已突破5.4萬人。行政院發言人徐國勇說，人民有言論自由，行政院表示尊重。

綠色公民行動聯盟吳澄澄質疑興建深澳電廠的必要性，強調就算不建深澳電廠，北部在2025年也不會缺電。環團引用台大風險政策研究中心的政策情境與數據指出，就算在尖峰負載成長率最高的情境下，除2025年備載容量率恐低於15%，之後都穩定維持在15%的標準以上。

環團並指出，包括能源局委託智庫研究及「溫減階段管制目標」皆顯示，在沒有深奧電廠的情況下，預估電力備載容量在2025年之後都能維持在20%以上，不會有電力缺口問題。

主婦聯盟環境保護基金會專員周于萱表示，行政院強調深澳燃煤電廠使用「超超臨界」機組，可比燃氣機組，但中興大學環工系教授莊秉潔的研究顯示，深澳電廠的汙染，氮氧化排放是大潭天然氣機組的1.84倍、二氧化碳是138倍、粒狀物是48倍，且含重金屬；台電模擬的PM2.5平均增量比莊秉潔的模擬估算高出三倍以上。

深澳居民衣若蘭指出，居民並沒有得到充分諮詢，多數在地人都是漁民，長期在外捕魚，沒有時間參與公共事務，台電蓋電廠卻只開過一次公聽會。

鄭文燦：數據屬實就反對

【記者李京昇／桃園報導】深澳火力發電廠環評過關引發反彈，桃園市長鄭文燦說，若數據屬實，他反對建廠。

深澳電廠鄭文燦徐國勇

相關新聞

第一槍？深澳電廠環評惹議 鄭文燦：新北數據屬實就反對建廠

2018-03-28 11:05

審空汙法主席竟落跑！ 藍委怒：修法別打假球

2018-03-28 10:44

【即時短評】深澳非蓋不可？ 因為民進黨跳票比跳電好

2018-03-28 13:40

時力議員參選人籲撤回深澳 守護北台灣

2018-03-28 11:45

深澳電廠爭議 環團：不蓋也不缺電

2018-03-28 11:32

環團到行政院要求撤回深澳案

2018-03-28 11:03

2025年若減碳未達標 賴清德：我決定我負責

2018-03-27 13:15

深澳電廠75%北北基民眾反對興建 李應元：繼續溝通

2018-03-27 12:43

藍委批講文青話 賴揆：支持深澳保證不重啟核一、二

2018-03-27 11:45

深澳電廠更新計畫 賴清德：空污排放量低 我支持

2018-03-27 11:38

深澳電廠民調出爐！ 北北基民眾七成五反對興建

2018-03-27 10:16

評／深澳電廠過關 是失去理念還是立法不足？

2018-03-27 10:10
看更多

熱門文章

陸戰隊幫採收洋蔥 基層怒：田裡只有兵沒農工

2018-03-28 06:47

憂心台灣前景 國中女：將來只能到國外當台勞嗎？

2018-03-27 16:17

影／桃市長民調輸 楊麗環怒離席：我不相信這樣的民調

2018-03-28 10:12

退軍瘋傳上將批軍改文 八百壯士今護帳篷展開陣地戰

2018-03-28 01:57

周刊爆小英官邸警衞官清槍撃發實彈 副侍衛長扛責提前退伍

2018-03-28 08:24

吳寶春：開麵包店是朝全球布局目標前進

2018-03-27 19:28

吳寶春在陸展店遭諷 洪孟楷：該檢討的是蔡英文

2018-03-28 06:38

國民黨桃園市長初選陳學聖出線 楊麗環認不公憤離席

2018-03-28 10:11

國土計畫出爐 全國農地大減10餘萬公頃

2018-03-27 23:44

中共遼寧艦率40艦艇南海巡弋 專家：我方偵監和應處呢？

2018-03-27 20:02

宜蘭驚句王陳金德 飆天飆地 這回怒飆救國團

2018-03-28 09:00

年薪250萬請來一個實習生？北農「神隱少女」 的感謝卡 寫了這些話

2018-03-28 10:00

顛覆陸媒說法！來台見男友父母 陸女：沒感覺仇中

2018-03-28 13:12

第一槍？深澳電廠環評惹議 鄭文燦：新北數據屬實就反對建廠

2018-03-28 11:05

拚募兵 年改草案優惠新制校級軍官各階計算法曝光

2018-03-28 06:44

藍委砲轟土銀22K招人太難看 賴清德：會指示調薪

2018-03-27 16:41

【重磅快評】反正我過半 漲你電價又怎樣？

2018-03-27 16:46

賴清德回應張善政：花蓮善款運用與台南不同

2018-03-27 17:02

黃煌雄出線三主因：藍綠可接受、有政治歷練及輩份夠

2018-03-27 16:39

民進黨bye bye！蘇煥智確定退黨了 無黨籍身分選北市長

2018-03-28 14:41

葉毓蘭：政績再爛民調再低 民進黨也難下台

2018-03-28 08:24

賴清德指多數人薪水有漲 孫大千：迷信數字失民心

2018-03-28 08:11

不當更名後...瑞典外交部稱瑞台友好沒變

2018-03-28 04:10

新聞眼／軍人年改 中上校以上影響較大

2018-03-27 23:59

民調支持率勝出 陳學聖：民調若作假一定重新來過

2018-03-28 11:10

北農董事張永成明提案撤換吳音寧

2018-03-27 18:44

選新北市長？蘇貞昌、游錫堃鬆口了...

2018-03-27 23:59

獨／發言人昨失言今遭撤換？ 健保署滅火：例行輪值

2018-03-28 13:07

聲援軍公教警消退休待遇 謝立功：當選市長聲請釋憲

2018-03-27 18:36

楊麗環質疑桃園市長民調不公 黨中央：參選人風度問題

2018-03-28 11:50

羅東鎮社團補助遭查 孫大千：為打擊對手把格局做小

2018-03-28 13:07

最後拼圖 屏東縣長國民黨鎖定前客委會副主委李朝明

2018-03-28 01:58

退伍軍人任公職只能領基本工資？綠委強調是誤傳

2018-03-27 22:08

【重磅快評】核二重啟併聯 蔡政府轉進「非非核家園」

2018-03-28 09:47

遼寧號率大艦隊南海秀肌肉 國軍研判針對越南

2018-03-28 12:10

批柯文哲受中共接待 郁慕明：呂秀蓮才是「通共」前輩

2018-03-27 21:18

物價漲 五成民眾沒感覺？徐國勇：媒體混淆誤解

2018-03-27 19:59

柯文哲未來幕僚信心滿滿 離職幕僚憂心忡忡

2018-03-28 09:10

女兒陳情20年 趙仲容入祀忠烈祠

2018-03-27 23:59

審空汙法主席竟落跑！ 藍委怒：修法別打假球

2018-03-28 10:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top