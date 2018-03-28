時力議員參選人籲撤回深澳 守護北台灣

2018-03-28 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



時代力量宜蘭縣議員參選人林瑞文、基隆市議員參選人陳薇仲、新北市議員參選人彭盛韶與新北市議員參選人陳志明(左至右)共同呼籲撤回深澳燃煤電廠案。圖／時代力量黨團提供 分享 facebook

環保署環評大會修正通過深澳燃煤電廠案後，引發從棄守空汙治理、非核減煤倒退、到環評法漏洞等面向的爭議。時代力量黨團今日匯集北台灣來自宜蘭、基隆、新北的議員參選人共同召開記者會，主張「立即撤回深澳電廠案、拒當人型空氣清淨機」，請蔡政府不要放行深澳電廠興建案。

宜蘭縣議員參選人林瑞文表示，昨天由「綠色和平組織」公布北北基的最新民調顯示，高達84.2%的民眾不知道政府規劃興建深澳燃煤電廠，而就興建帶來的衝擊方面，更有高達88.7%民眾最擔心有健康疑慮，這與過去政府和台電的說詞有很大出入。

新北市議員參選人陳志明說，既然深澳電廠的評估在科學證據、環評法規上，都有退回的空間，且深澳電廠影響台北、新北、基隆、宜蘭、桃園、新竹等地，範圍廣大，應該更加審慎。陳志明呼籲，政府「撤回深澳電廠開發」，不要再玩「中央贊成、地方反對」的遊戲；深澳附近居民已經吸了50年廢氣，數據也顯示該區居民有更高的呼吸道病變風險，希望政府趁這個機會更加審慎評估。

基隆市議員參選人陳薇仲指出，除了深澳電廠之外，基隆協和發電廠的老舊燃油機組也長期汙染地方環境，近期則將「棄油轉汽」，顯示台電已經有將火力發電轉型的規劃方向，那麼為何又要在現在進行深澳電廠的開發？陳薇仲說，核一、核二圍繞基隆，已使基隆與北海岸居民長期飽受威脅，此時政府應該有更完整的能源規劃，而非又要啟用深澳電廠。

新北市議員參選人彭盛韶表示，民間有針對深澳電廠的空氣汙染進行研究，顯示不只影響雙北，也影響桃園市、宜蘭縣、新竹縣等地，這些數據台電卻沒有表明。而且，在民眾關心的PM2.5項目，民間研究也指出汙染程度比台電公布的數據要高。

時力黨團表示，林瑞文、陳薇仲、彭盛韶與陳志明等4位議員參選人也前往行政院前，聲援由環團舉辦的行動，呼籲政府撤回深澳電廠案、負起責任，把乾淨的空氣還給居民。