深澳電廠爭議 環團：不蓋也不缺電

2018-03-28 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



圖為深澳電廠舊址除役拆除前狀況。圖／本報資料照片 分享 facebook

環保署環評大會日前討論深澳燃煤電廠案，最後以9比8通過深澳燃煤電廠環評案，引發環保團體反彈。環團與深澳居民今上午於行政院前舉辦記者會，強調即使不建深澳電廠也不會有供電不穩的問題，要求行政院立即撤回深澳案，並指出環團與學者已發起「撤回深澳」連署，至今連署已突破5.4萬名民眾。對此，行政院發言人徐國勇說，人民有言論自由，行政院表示尊重。

環保團體，包括台灣蠻野心足生態協會、綠色公民行動聯盟，以及主婦環境保護基金會等，與深澳民眾共同舉辦記者會，高呼「退回深澳案 行政院出來面對」等口號，要求行政院撤回深澳燃煤電廠案，強調目前在程序上雖已通過環評，但開發單位仍可自行撤回，並遞交陳情書，由行政院經濟能元農業處處長廖耀宗代表收下，承諾會帶回研究。

綠色公民行動聯盟吳澄澄於記者會中質疑興建深澳電廠的必要性，強調就算不建深澳電廠，北部在2025年也不會缺電。環團引用台大風險政策研究中心的政策情境與數據指出，就算在尖峰負載成長率最高的情境下，除2025年備載容量率恐低於15%，之後都穩定維持在15%的標準以上。環團並指出，包括能源局委託智庫研究，以及「溫減階段管制目標」皆顯示，在沒有深奧電廠的情況下，預估電力備載容量在2025年之後都能維持在20%以上，不會有電力缺口的問題。

主婦聯盟環境保護基金會專員周于萱則指出，行政院強調深澳燃煤電廠使用「超超臨界」為機組，可比燃氣機組，但中興大學環工系教授莊秉潔的研究顯示，深澳電廠的汙染模式，其氮氧化排放是大潭天然氣機組的1.84倍、二氧化碳是138倍、粒狀物是48倍，且含重金屬；同時台電所模擬的PM2.5平均增量比莊秉潔的模擬估算高出3倍以上。

深澳在地潛水教練王銘祥表示，台電要興建深澳電廠，恐影響瑞芳保育區的海域。他指出漁業署於2014年核定，深澳昭明宮東北方300公尺凸岬(A)至深澳漁港北堤(F)為基點，自A點距岸580公尺及F點東南東方300公尺連線以內海域為保育區，台電預計興建卸煤碼頭，屆時防波提將改變水流方向、溫排水口更將直接影響海水溫度，影響珊瑚礁及魚類。深澳居民衣若蘭則指出，居民並沒有得到充分諮詢，多數在地人都是漁民，長期在外捕魚，沒有時間參與公共事務，台電蓋電廠卻只開過一次公聽會。