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評／勞基法工時放寬的「恐怖進行式」

立院審空汙法主席落跑！藍委：尋找主席

2018-03-28 11:07聯合報系攝影中心 記者高彬原╱即時報導

立法院社福及衛環委員會審查「空氣汙染防制法修正草案」，重點在深澳電廠有許多爭議，國民黨立委臨時提案，希望能辦公聽會、環保署提出環評法新的版本、做健康風險評估等，但民進黨立委人數不足，不願表決，加上主席邱泰源宣布暫時休息後竟然「落跑」，議事延宕進行，國民黨立委也在主席台上擺上尋找主席海報。

立法院社福及衛環委員會審查「空氣汙染防制法修正草案」，主席邱泰源宣布暫時休息後「...
立法院社福及衛環委員會審查「空氣汙染防制法修正草案」，主席邱泰源宣布暫時休息後「落跑」，議事延宕進行，環保署長李應元（左一）、副署長詹順貴（右一）枯坐台下。記者高彬原／攝影
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立法院社福及衛環委員會審查「空氣汙染防制法修正草案」，主席邱泰源宣布暫時休息後「...
立法院社福及衛環委員會審查「空氣汙染防制法修正草案」，主席邱泰源宣布暫時休息後「落跑」，議事延宕進行，國民黨立委也在主席台上擺上尋找主席海報。記者高彬原／攝影
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立法院社福及衛環委員會審查「空氣汙染防制法修正草案」，主席邱泰源宣布暫時休息後「...
立法院社福及衛環委員會審查「空氣汙染防制法修正草案」，主席邱泰源宣布暫時休息後「落跑」，議事延宕進行，環保署長李應元（左二）不停與立委說明。記者高彬原／攝影
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