第一槍？深澳電廠環評惹議 鄭文燦：新北數據屬實就反對建廠

2018-03-28 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦（左）今天表示，若中興環工系所做檢測屬實，他也會反對建廠，市議員謝彰文要求表明立場。記者李京昇／攝影 分享 facebook

深澳火力發電廠環評過關，引發外界反彈，根據台電做的PM2.5汙染模擬評估報告顯示，桃園市指數最高每立方公尺懸浮微粒為0.989，但新北市政府委託中興環工系所做檢測顯示，桃園市為6.871相差7倍之多；桃園市長鄭文燦說，若數據屬實，他反對建廠。

桃園市議會今天召開定期會，許多市議員都擔憂，一旦深澳燃媒電廠興建落成，桃園市民要「用肺呼吸」，不分藍綠市議員謝彰文、林政賢、徐其萬、郭麗華、劉勝全、萬美玲、劉茂群與陳美梅等人都關切此議題。

謝彰文說，台電做的PM2.5汙染模擬評估，新北市指數最高1.933，次為台北市1.733，桃園市為0.989、基隆市為0.360、新竹縣0.284、新竹市0.165、宜蘭為0。

她表示，但新北市政府委託中興環工系所做的空污模擬報告，新北市最高每立方公尺懸浮微粒是6.075，與台電相差3倍；桃園市為6.871相差7倍，更離譜的是宜蘭為7.499，同樣的模擬，官方數據卻與學術單位出現巨大落差大不相同，很顯然有一方說謊沒公布事實真相 。

鄭文燦指出，如果新北市政府委託中興環工系所做的空污模擬報告屬實，真的相差到7倍之多，他理所當然反對建廠；另外，鄰近桃園的林口電廠總裝置容量240萬瓩，是深澳電廠120萬瓩的兩倍，目前也請託工研院針對林口電廠，再次做空污模擬，預計4、5月統計報告出爐，告訴桃園人實情。