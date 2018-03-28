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時力要求撤回深澳電廠案

2018-03-28 10:50聯合報系攝影中心 記者曾學仁╱即時報導

時代力量林瑞文、陳薇仲、彭盛韶、陳志明等上午在立法院黨團舉行「撤回深澳電廠案，連線守護北台灣」記者會，要求撤回深澳電廠案。

時代力量林瑞文（左起）、陳薇仲、彭盛韶、陳志明等上午舉行記者會，要求撤回深澳電廠...
時代力量林瑞文（左起）、陳薇仲、彭盛韶、陳志明等上午舉行記者會，要求撤回深澳電廠案。記者曾學仁／攝影
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