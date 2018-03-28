治理空污 李應元：每個部會都有責任

2018-03-28 10:21 中央社 台北28日電



立法院衛環委員會今天審查空氣污染防制法修正草案，對於空污法條文中的「會同」與「會商」爭議，環保署長李應元說，治理空污每一個部會都有責任，會同僅是加蓋章、會銜發布。

立法院社會福利及衛生環境委員會28日審查空污法修正草案，環保署長李應元（右2）、副署長詹順貴（後右3）在會前與委員會召委、民進黨立委邱泰源交換意見。 中央社 分享 facebook

立法院社會福利及衛生環境委員會審查空污法修正草案，李應元在會前接受媒體聯訪時說，他非常高興朝野各黨團都提出許多相關的修正條文，這代表大家對於空污防制的高度重視，希望立法院能加速審查，因為不管是移動污染源、固定污染源的管制或是總量管制加嚴標準，「這都是大家關注的」，希望能盡快達到共識。

李應元也提到空污法條文中的「會商」、「會同」爭議，他認為，行政院長賴清德在去年12月21日主持空氣污染防制行動方案記者會時，特別強調空污防制是施政重點中的重點，因此，治理空污不是地方政府工作，所有部會都應一起參與、共同治理，「每個部會都有責任承擔」。

李應元說，在這樣精神下，會商跟會同差異並不是太大，過去這兩年來，部會也沒有溝通不良的情況，在行政程序部分，會同僅是後面加蓋章、會銜發布，代表相關部會對這件事情有完全責任，若爭議太大，也建議委員會可以保留到最後來協商。

另外，對於環團所做民調，北北基有7成5民眾反對深澳電廠興建，李應元指出，相關開發單位應更加努力來溝通、說明，「這是最好的機組」，空污排放標準也是和世界排放標準來對照，相信任何一個開發案都會有這樣的過程，對於民眾關切一定要了解、要有同理心。

由於立法院審查空污法同時，環保團體也在行政院前抗議要求退回深澳電廠環差案，李應元說，環保團體長期以來對台灣環境品質維護發揮重要貢獻，他們的意見表達一定會讓各部門更加注意到開發過程對環境保護的重視。