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深澳發電廠環評過關 毒物學家：戴奧辛、汞恐影響人體

2018-03-24 19:55聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

深澳發電廠通過環評，行政院長賴清德強調深澳電廠使用的將是「乾淨的煤」，台灣毒物學學會今舉辦30周年慶，台大醫學院毒理學研究所副教授姜至剛表示，「不會排放毒物絕對是騙人的」，台灣毒物學學會理事長康照洲表示，政府應該給予民眾正確的污染物質報告，才能進行風險評估。

康照洲表示，台灣過去經歷多次重金屬引發的環境污染事件，如砷引起的烏腳病事件，近年國際上日趨重視空氣污染的問題，從原本的PM10到PM2.5等，都是近年來毒物專家極度關注的議題，台灣因應能源不足的問題，通過深澳發電廠的環評，但人民對於發電廠帶來的空氣汙染等仍舊相當恐慌。

台北榮總內科部臨床毒物科主任楊振昌表示，政府在決定一項新的能源政策前，應該要先與當地民眾做好溝通，不該先決定再做溝通，民眾連表達意見的機會都沒有，再者政府應思考，國家的能源政策應該如何走，應該確定一致的方向，才不會造成國人的恐慌。

姜至剛表示，燃煤電廠說不會排放毒物那是騙人的，但是如何讓它減到最低，又能發揮最大效益這才是重點，他說，擴建電廠的選擇有沒有0或1，這中間會有灰色地帶，但是這灰色地帶需讓民眾好好理解，政府能做的是「繼續溝通」，對於受影響區域的民眾的協助、補償、說明都是需要的。

康照洲表示，舉凡不完全燃燒的氣體都可能會出現戴奧辛、汞的問題，包含抽菸、森林大火、工廠煙囪、燃煤、汽機車排放、等，戴奧辛被稱為世紀之毒，不容易被人體代謝，在環境中會持續留存，造成的污染嚴重，確實很難防治，但台灣應及早規劃、製作全台灣的重金屬污染地圖，讓大家更了解環境狀況。

台電深澳燃煤火力發電廠場址與周邊環境（左下海岸為運煤碼頭預定地）。【作者：記者許...
台電深澳燃煤火力發電廠場址與周邊環境（左下海岸為運煤碼頭預定地）。【作者：記者許正宏／攝影 日期：2018/3/20 檔名：C29721747.JPG】
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