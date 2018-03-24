深澳發電廠環評過關 毒物學家：戴奧辛、汞恐影響人體

2018-03-24 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



深澳發電廠通過環評，行政院長賴清德強調深澳電廠使用的將是「乾淨的煤」，台灣毒物學學會今舉辦30周年慶，台大醫學院毒理學研究所副教授姜至剛表示，「不會排放毒物絕對是騙人的」，台灣毒物學學會理事長康照洲表示，政府應該給予民眾正確的污染物質報告，才能進行風險評估。

康照洲表示，台灣過去經歷多次重金屬引發的環境污染事件，如砷引起的烏腳病事件，近年國際上日趨重視空氣污染的問題，從原本的PM10到PM2.5等，都是近年來毒物專家極度關注的議題，台灣因應能源不足的問題，通過深澳發電廠的環評，但人民對於發電廠帶來的空氣汙染等仍舊相當恐慌。

台北榮總內科部臨床毒物科主任楊振昌表示，政府在決定一項新的能源政策前，應該要先與當地民眾做好溝通，不該先決定再做溝通，民眾連表達意見的機會都沒有，再者政府應思考，國家的能源政策應該如何走，應該確定一致的方向，才不會造成國人的恐慌。

姜至剛表示，燃煤電廠說不會排放毒物那是騙人的，但是如何讓它減到最低，又能發揮最大效益這才是重點，他說，擴建電廠的選擇有沒有0或1，這中間會有灰色地帶，但是這灰色地帶需讓民眾好好理解，政府能做的是「繼續溝通」，對於受影響區域的民眾的協助、補償、說明都是需要的。