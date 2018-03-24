深澳建電廠 毒物專家：民眾不需恐慌

2018-03-24 18:41 中央社 台北24日電



深澳燃煤電廠引討論，毒物學專家楊振昌今天說，民眾不需恐慌，但政府應明確能源政策、多跟民眾溝通。台灣毒物學學會理事長康照洲則說，政府應提出新型電廠的排放數據。

社團法人台灣毒物學學會下午在國防醫學院舉行30週年慶大會議程，副總統陳建仁也以砷中毒為題，演講台灣毒理學本土研究的過去與未來。

康照洲表示，台灣毒物研究除了過去的砷中毒、重金屬危害等，還有民眾關心的空氣污染、PM2.5、燃煤問題，以及新興科技，如3D列印食品、藥品、醫材、器官等，安全性也有賴毒理學驗證。

台灣屢傳戴奧辛污染事件，康照洲說，戴奧辛的出現跟不完全燃燒有關，如森林大火、工廠煙囪、燃煤、汽機車排放、抽菸等，戴奧辛很不容易被代謝，在環境中會持續留存，造成的污染嚴重，確實很難防治，但台灣應及早規劃、製作全台灣的重金屬污染地圖，讓大家更了解環境狀況。

深澳電廠的燃煤議題引起討論，康照洲表示，外界都在猜測新型電廠的排放物質，目前還沒有好的數據，政府應盡快研究，如日本有類似的新技術電廠，可跟日本合作，了解新型電廠的排放，並跟民眾講清楚。

台北榮民總醫院內科部臨床毒物與職業醫學科科主任楊振昌則表示，發電廠可能排放的毒物如PM2.5等，可能造成呼吸道、心血管、腦血管的傷害；汞則可能影響腦部，但以國內發電廠的相關研究，釋放出來的汞量應該有限。

楊振昌說，民眾對深澳電廠應不用恐慌，但政府應確定能源政策的方向，現階段需要電廠供電，但「火力電廠就算做得再好，也不是太理想的。」民眾對自身權益愈來愈重視，政府應多跟民眾溝通。

專長毒物學的台大醫院腎臟科主治醫師姜至剛表示，「說燃煤電廠不會排放毒物是騙人的，不可能的」，但如何把毒降到最低，才是最好的考量。政府應持續跟民眾溝通，讓民眾接受理解。