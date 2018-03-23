親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
公投盟帳篷被拆
藍綠各黨拚選戰
台境外通關赴美
深澳電廠案過關
菲離島駐軍爭議
賑災款遭疑濫用
政治
軍事
綜合

抗議深澳電廠重啟 謝立功衝基市府

2018-03-23 23:25聯合報 記者吳淑君／基隆報導

深澳電廠重啟，國民黨提名基隆市長參選人謝立功不滿市長林右昌置市民健康不顧，昨天前...
深澳電廠重啟，國民黨提名基隆市長參選人謝立功不滿市長林右昌置市民健康不顧，昨天前往市府抗議並跑到二樓，要衝撞市長室。 記者吳淑君／攝影
分享

深澳電廠重啟案，引發國民黨提名基隆市長參選人謝立功不滿市長林右昌置「市民健康」不顧，昨天到市府抗議並衝到市長室並和警方爆衝突。

市長林右昌事後怒批謝立功，為了「選舉」炒作議題。他說，深澳發電廠位在新北市，新北市長朱立倫並未反對電廠的興闢，至於燃煤則是深澳地區居民的選擇；若謝立功反對蓋電廠，應該去找朱市長；若反對使用燃煤，就應該找深澳地區的居民溝通，而不是衝撞市政府。

市長林右昌開記者會怒批謝立功率眾衝撞市長室，是為了選舉炒作議題。 記者吳淑君／攝...
市長林右昌開記者會怒批謝立功率眾衝撞市長室，是為了選舉炒作議題。 記者吳淑君／攝影
分享

他也強調，他相信沒有一個決策官員敢說「不蓋電廠，然後又有電可用」，站在市府立場，會要求不能增加基隆的汙染量，絕對跟基隆市民站在一起。

謝立功則說，深澳電廠已除役12年，全世界趨勢都不再用燃煤，但民進黨政府卻選擇了汙染最高，嚴重傷害人民健康的燃煤電廠，「希望林右昌勇敢站出來，向中央錯誤決策說不」。

謝立功昨天和國民黨議會黨團書記長張芳麗等多位議員，到基隆市府門口高呼「電廠重啟，市長下台」時指出，深澳電廠一旦重啟，不但基隆市民，包括新北、台北、宜蘭、桃園、新竹都受影響；他是站在維護市民健康的立場，「你（指林右昌）是基隆市全民的市長，不是民進黨的市長，不是小英的鷹犬。」

當大家準備把陳情書送給林右昌，但市府只派科長接見，大家不滿層級不夠高，氣沖沖衝進市府直上二樓市長室，在警方阻攔與一陣推擠，最後由行政處處長楊松年接下陳情書，允諾代為轉達才平息。

林右昌說，上次選舉時，謝立功就曾率人衝撞他競選總部，對此深感遺憾。他說，深澳電廠對基隆衝擊最大的是「卸煤碼頭」，2009年他第一次參選基隆市長時，就反對卸煤碼頭蓋在番仔澳灣。這次環差報告，台電取消原本設在基隆端的卸煤碼頭，並縮小開發範圍，很遺憾謝先生對此一點都不瞭解。

謝立功林右昌深澳電廠
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

乾淨的煤到底是啥？ 賴清德教學：clean coal

2018-03-23 23:58

專家批觀塘案資料不足 中油：資料足就得諾貝爾獎了

2018-03-23 18:47

不滿「乾淨的煤」言論 藍委要賴揆深吸一口煤炭

2018-03-23 12:33

謝立功帶人衝市長室 林右昌：他上次就帶人衝我的總部

2018-03-23 12:11

「我是萬里人」賴清德：不會讓空汙成北部問題

2018-03-23 12:07

抗議深澳電廠重啟 謝立功帶人衝基隆市府

2018-03-23 11:38

深澳電廠案爭議 徐世榮點出詹順貴的難處

2018-03-23 07:04

蔡正元：人民要記得詹順貴丶黃國昌丶蔡適應

2018-03-23 01:14

深澳電廠若擴建 學者憂中南部空汙恐最慘

2018-03-22 23:22
看更多

熱門文章

馬英九率前國安高層向繆致哀 李來希：忘恩負義傢伙

2018-03-23 12:29

菲律賓擬在雅米島設基地 蘭嶼人怒：不解決 衝突難免

2018-03-23 11:24

若在台事前入境美國 桃機：機上別想買免稅商品

2018-03-23 10:50

整頓警察出怪招 柯文哲跑到派出所「批公文」

2018-03-23 09:00

繆德生愛女悼念「送最愛我及我最愛的男人離開」

2018-03-23 08:05

繆德生積勞病故？白目不只旌忠狀 賀喜花籃也變「敬輓」

2018-03-23 08:00

雲峰、雄二E曝光 美國智庫為台灣攻陸導彈解密

2018-03-23 14:43

在台灣可以入境美國？外交部：美尚未開放境外通關

2018-03-23 09:25

北市府強拆獨派帳篷 公投盟：柯文哲配合中國箝制自由

2018-03-23 16:47

綠議員罵潑婦罵街 藍議員嗆：妳選上皇帝了嗎？

2018-03-23 16:18

太空包廢棄物成災 菇農苦難言

2018-03-23 00:27

刺客美女來了！「女王蜂」黃玉芬將選彰化市長

2018-03-23 13:25

「喜歡馬嗎？那來搬拒馬吧」員警飆創意道盡警察辛酸

2018-03-23 18:05

北市府強拆公投盟帳篷 將收取拆除費

2018-03-23 17:14

公投盟帳篷清空 蔡丁貴站在原地靜默不語

2018-03-23 20:04

警察超勤做功德？立委要求取消警加班費1.7萬上限

2018-03-23 12:51

送別儀式完成 蔡總統臉書謝媽媽「生我養我」

2018-03-23 22:25

哀悼繆德生遊行出現五星旗 黃重諺：社會需高度警惕

2018-03-23 11:56

謝立功帶人衝市長室 林右昌：他上次就帶人衝我的總部

2018-03-23 12:11

21世紀最大貿易戰開打 宅神：這時才該搶衛生紙

2018-03-23 08:28

在台「入境美國」 桃機：機上將不能買免稅品

2018-03-23 13:38

傅崐萁質疑台南也挪用善款重建 賴清德：傅縣長誤會了

2018-03-23 09:26

繆德生旌忠狀寫積勞病故惹議 賴揆：重要的是旌忠

2018-03-23 12:21

悲情！陳抗暴增 警察加班40小時才換1支嘉獎

2018-03-23 14:27

深澳電廠案爭議 徐世榮點出詹順貴的難處

2018-03-23 07:04

八百壯士愛國同心搶走路權 公投盟帳篷慘遭市府拆除

2018-03-23 17:22

影／賑災補助產業惹議 傅崐萁：勿再放任小犬出來咬人

2018-03-23 13:42

【重磅快評】漏開5元發票查得緊 柯P500萬收據查不查?

2018-03-23 16:56

乾淨的煤到底是啥？ 賴清德教學：clean coal

2018-03-23 23:58

正名「台灣隊」、制訂最低工資法 公投提案過關

2018-03-23 15:04

傅崐萁：民進黨政府放狗咬人

2018-03-23 13:32

菲軍雅米島建基地 國軍海巡宣示確保我漁民權益

2018-03-23 18:17

公投盟攤位恐被拆 自由台灣黨號召守護「建國基地」

2018-03-23 14:25

影／勞長突擊桃機二航廈擴建 11缺失罰36萬當場停工

2018-03-23 13:32

柯文哲到派出所批公文阻行賄 葉毓蘭：鋸箭治療法

2018-03-23 20:53

雅米島菲駐軍爭議 外交部:持續向菲表達我方嚴正立場

2018-03-23 16:47

蔡英文上山祭祖 所幸無人干擾

2018-03-23 18:06

美境外入境審查 目前8國18據點實施

2018-03-23 20:51

赴美在台灣境外檢查 學者：美國利益出發

2018-03-23 11:33

影／菲在蘭嶼附近蓋海事基地 賴揆：非台菲重疊海域

2018-03-23 15:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top