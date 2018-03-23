抗議深澳電廠重啟 謝立功衝基市府

2018-03-23 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆報導



深澳電廠重啟，國民黨提名基隆市長參選人謝立功不滿市長林右昌置市民健康不顧，昨天前往市府抗議並跑到二樓，要衝撞市長室。 記者吳淑君／攝影 分享 facebook

深澳電廠重啟案，引發國民黨提名基隆市長參選人謝立功不滿市長林右昌置「市民健康」不顧，昨天到市府抗議並衝到市長室並和警方爆衝突。

市長林右昌事後怒批謝立功，為了「選舉」炒作議題。他說，深澳發電廠位在新北市，新北市長朱立倫並未反對電廠的興闢，至於燃煤則是深澳地區居民的選擇；若謝立功反對蓋電廠，應該去找朱市長；若反對使用燃煤，就應該找深澳地區的居民溝通，而不是衝撞市政府。

市長林右昌開記者會怒批謝立功率眾衝撞市長室，是為了選舉炒作議題。 記者吳淑君／攝影 分享 facebook

他也強調，他相信沒有一個決策官員敢說「不蓋電廠，然後又有電可用」，站在市府立場，會要求不能增加基隆的汙染量，絕對跟基隆市民站在一起。

謝立功則說，深澳電廠已除役12年，全世界趨勢都不再用燃煤，但民進黨政府卻選擇了汙染最高，嚴重傷害人民健康的燃煤電廠，「希望林右昌勇敢站出來，向中央錯誤決策說不」。

謝立功昨天和國民黨議會黨團書記長張芳麗等多位議員，到基隆市府門口高呼「電廠重啟，市長下台」時指出，深澳電廠一旦重啟，不但基隆市民，包括新北、台北、宜蘭、桃園、新竹都受影響；他是站在維護市民健康的立場，「你（指林右昌）是基隆市全民的市長，不是民進黨的市長，不是小英的鷹犬。」

當大家準備把陳情書送給林右昌，但市府只派科長接見，大家不滿層級不夠高，氣沖沖衝進市府直上二樓市長室，在警方阻攔與一陣推擠，最後由行政處處長楊松年接下陳情書，允諾代為轉達才平息。

林右昌說，上次選舉時，謝立功就曾率人衝撞他競選總部，對此深感遺憾。他說，深澳電廠對基隆衝擊最大的是「卸煤碼頭」，2009年他第一次參選基隆市長時，就反對卸煤碼頭蓋在番仔澳灣。這次環差報告，台電取消原本設在基隆端的卸煤碼頭，並縮小開發範圍，很遺憾謝先生對此一點都不瞭解。