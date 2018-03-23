專家批觀塘案資料不足 中油：資料足就得諾貝爾獎了

2018-03-23 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



深澳燃煤電廠擴建計畫3月14日闖關環評成功，外界擔心中油在桃園市觀塘海岸籌建第三天然氣計畫的「觀塘工業區環境現況差異分析」恐循深澳模式闖關並將危及大潭藻礁，環保署下午召開「觀塘工業區及工業專用港開發對大潭藻礁生態系統可能影響與因應」，大批環團與專家到現場關注，不過會議進行4小時專家、中油及環團皆未充分表達，專家也普遍認為中油調查資料不足，最後決議下回再開延續會議。

對此，中油董事長戴謙表示，中油有準備許多簡報但時間有限，對於資料不足則會盡力提供，「資料充足就得諾貝爾獎了」，也因資料永遠會不足、所以研究永遠要進行，他說，持續召開延續會議一定會耽誤到既定時程，他們希望正反兩面意見都能併案到環差小組，不過仍尊重會議決定。

蔡政府為達成「2025年非核家園」目標，天然氣佔比將從現行30％提升至50％，中油規劃在桃園觀音觀塘工業區闢建第三天然氣接收站，但場址落在有一級保育類野生動物「柴山多杯孔珊瑚」的大潭藻礁上，環團與學界去年發起聯署要求中油停止開發。

但今年1月23日環保署召開環差案審查時，部分環評委員認為中油生態調查太過草率，主張退件並做出「不應開發」決議；但也有環委主張再給中油一次機會，最後決議要求中油在4月30日前補件再審並召開生態影響專家會議，不過下午會議，光是處理程序問題就耗時將近2小時，最終沒能開完。

中油副總經理方振仁簡報時表示，桃園藻礁長度達27公里，觀塘案「迴避替代方案」從232公頃縮小84％降為37公頃，避開裸露礁體及柴山多杯孔珊瑚，廢水量也從532CMD降88％為64CMD，外廓防波堤、碼頭、田地面積都縮小，並承諾成立觀塘工業區生態保育執行委員會，友善原棲地藻礁。

國立台灣大學海洋研究所教授戴昌鳳表示，20年前他調查藻礁就已奄奄一息，當時在1998年已提出藻礁要請相關單位注意、設立保護區，卻沒人重視，隨著歷年來工業區開發、汙染，大型電廠興建及運轉，讓藻礁生態大受影響，現在情況「只有更壞、沒有更好」

戴昌鳳也說，他認為專用港的興建政府高層已有定見，跟選前承諾保護藻礁大不一致，「既然高層決定要蓋了，現在邀請民間團體與專家學者廝殺，真的是浪費資源」，認為此案應請高層裁示，公開說明或說服大眾要蓋，不要讓學者承擔。

台大生態學與演化生物學研究所教授李培芬表示，中油所提供的調查資料必須正確，才能提供專家學者做後續判斷與處理，不過今天會議在調查呈現，無論是藻礁、魚類都仍有許多與實況不一致之處，替代方案是否可改善衝擊也是未知數。國立彰化師範大學生物學系王瑋龍則表示，中油資料有提及工業區與鄰近覆蓋藻礁調查月份為104年5月、 9月等，卻缺乏冬季調查資料。

環評委員劉小如質疑，她日前質疑進水口南側的近岸侵蝕與實際低不符，中油卻在書面回應中答覆「經檢討結果合理」，她質疑，「這合理是誰的判斷？對藻礁影響是什麼？可性度又是多少？」「請中油不要實問虛答」，另，報告中常出現「『僅』約幾公里、幾度Ｃ」，「僅」不是開發單位該寫的字，「價值判斷不是你們該做的」。

至於經濟部能源局表示為達成2025年非核家園，天然氣為低碳綠能發電、是穩定電力主要能源，中油已縮小規模並減少生態影響；農委會林務局建議應增加監測次數、樣點，驗證抽砂效果有增強生態豐富度；環保署督察總隊建議中油應承諾全數回收廢水，另監測地層應變應更具體，針對藻礁上設懸浮固體濃度監測站，應提供即時預防措施；台電代表回應時已離席；桃園市環保局沒有意見。