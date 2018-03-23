「我是萬里人」賴清德：不會讓空汙成北部問題

2018-03-23 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



行政院長賴清德今在立院答覆國民黨立委林德福質詢時表示，「因為我是萬里人」，會竭盡所能，不會讓空汙成為北部問題。。記者余承翰／攝影 分享 facebook 蔡政府擬重啟深澳發電廠，解決供電短缺問題，全案近日也在爭議聲中通過環評，擔心後續空汙問題。行政院長賴清德今在立院答覆國民黨立委林德福質詢時表示，「因為我是萬里人」，會竭盡所能，不會讓空汙成為北部問題。

賴清德表示，他日前接受媒體採訪說深澳電廠將使用「乾淨的煤」，有人說應是「乾淨煤」、「潔淨煤」，但不論何者，英文都是「clean coal」，意思都是指深澳發電廠未來要選用的將是高效能、低雜質、低硫、低汞、低氮成分的煤。

賴清德說，選用高效能的煤後，再用超超臨界設備，再加上最新進的除汙設備，排放空汙水準接近天然氣；其中，所謂超超臨界設備不是直接燒煤，而是將煤氣化後，燒氫與一氧化碳。

林德福質疑，賴清德說法與民眾認知差很大，不要再用乾淨的煤誤導民眾，並提醒深澳電廠所在位置，空汙將影響北台灣占全國4成以上人口，其中包含賴清德老家，政府推動重啟深澳電廠應該謹慎。

賴清德說，政府要傳達的訊息是，深澳發電廠會與林口發電廠一樣，會用最新進的設備，來降低空汙排放。賴坦言，相關做法在美國沒有成功，但台灣大林與林口電廠統統都使用超超臨界設備，排放的空氣品質符合標準。

賴清德更保證，就「因為我是萬里人」，會竭盡所能，不會讓空汙成為北部問題。