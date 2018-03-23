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抗議深澳電廠重啟 謝立功帶人衝基隆市府

2018-03-23 11:38聯合報 記者吳淑君╱即時報導

國民黨提名基隆市長參選人謝立功，今天上午會同多位黨籍議員代表，前往基隆市政府大門抗議深澳電廠重啟，市長置市長民健康於不顧，大家不滿接受陳情書的科長層級太低，闖入市府直上二樓市長室，被趕來的警力檔住，雙方推擠氣氛火爆。

「電廠重啟，市長下台」數十人在市府門口呼口號抗議，引人測目。

謝之功指出，今天為何來市府前，各位了解深澳電廠已除役12年，全世界趨勢都不再燃煤，但民進黨政府選擇了汙染最高，嚴重傷害人民健康的燃煤電廠，這是他堅決反對最主要的目的。

他說，深澳電廠一旦重啟，不但是基隆市民，包括新北、台北、宜蘭、桃園、新竹全受影響，空氣是流動的，如果空氣品質差，全台都受影響，他站在維護市民健康的立場，希望林右昌勇敢站出來，向中央錯誤決策說不。「因為你是基隆市全民的市長，不是民進黨的市長，不是小英的鷹犬。」

謝立功指出，深澳電廠一旦重啟，全台空氣品質都受影響，站在維護市民健康的立場，他希望市長林右昌勇敢站出來，向中央錯誤決策說不。

謝立功說，因為你是基隆市全民的市長，不是民進黨的市長，不是小英的鷹犬。

一行人越講越氣，要把陳情書送給林右昌，但出來接見的一位科長，被與會人士認為層級不夠高，大家氣忡忡闖進市府，直上二樓市長室，警方加派人力趕到，擋得住人卻擋不住火氣，一陣推擠後，由行政處處長楊松年出來接下陳情書，允諾會代為轉達。

一行心悻悻離去，謝立功說，未來還會連署公投，發動更激烈的活動，為的是基隆市民的健康。

國民黨提名基隆市長參選人謝立功，上午會同多位黨籍議員代表，前往基隆市政府抗議深澳...
國民黨提名基隆市長參選人謝立功，上午會同多位黨籍議員代表，前往基隆市政府抗議深澳電廠重啟，大家不滿接受陳情書的科長層級太低，闖入市府直上二樓市長室。記者吳淑君／攝影
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國民黨提名基隆市長參選人謝立功，上午會同多位黨籍議員代表，前往基隆市政府抗議深澳...
國民黨提名基隆市長參選人謝立功，上午會同多位黨籍議員代表，前往基隆市政府抗議深澳電廠重啟，大家不滿接受陳情書的科長層級太低，闖入市府直上二樓市長室。記者吳淑君／攝影
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國民黨提名基隆市長參選人謝立功，上午會同多位黨籍議員代表，前往基隆市政府抗議深澳...
國民黨提名基隆市長參選人謝立功，上午會同多位黨籍議員代表，前往基隆市政府抗議深澳電廠重啟，大家不滿接受陳情書的科長層級太低，闖入市府直上二樓市長室。記者吳淑君／攝影
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國民黨提名基隆市長參選人謝立功，上午會同多位黨籍議員代表，前往基隆市政府抗議深澳...
國民黨提名基隆市長參選人謝立功，上午會同多位黨籍議員代表，前往基隆市政府抗議深澳電廠重啟，大家不滿接受陳情書的科長層級太低，闖入市府直上二樓市長室。記者吳淑君／攝影
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國民黨提名基隆市長參選人謝立功，上午會同多位黨籍議員代表，前往基隆市政府抗議深澳電廠重啟，大家不滿接受陳情書的科長層級太低，闖入市府直上二樓市長室。記者吳淑君／攝影
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國民黨提名基隆市長參選人謝立功，上午會同多位黨籍議員代表，前往基隆市政府抗議深澳電廠重啟，大家不滿接受陳情書的科長層級太低，闖入市府直上二樓市長室。記者吳淑君／攝影
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國民黨提名基隆市長參選人謝立功，上午會同多位黨籍議員代表，前往基隆市政府抗議深澳電廠重啟，大家不滿接受陳情書的科長層級太低，闖入市府直上二樓市長室。記者吳淑君／攝影
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