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蔡正元：人民要記得詹順貴丶黃國昌丶蔡適應

2018-03-23 01:14聯合報 記者王寓中╱即時報導

蔡正元。圖／聯合報系資料照片
蔡正元。圖／聯合報系資料照片
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深澳電廠環評通過，國民黨前政策會執行長蔡正元今晚在臉書貼文，點名綠營三個人，要人民記得三人的鼎鼎大名。

蔡正元表示，詹順貴在當官前高喊淘汰燃煤電廠，當官後支持蓋深澳燃煤電廠。

黃國昌是汐止貢寮的立委，在他的選區蓋燃煤電廠，他也沒有意見。

蔡適應，是基隆的立委，燃煤電廠就在基隆旁邊，他也沒有意見。

蔡正元表示，反正台灣島北部的吸霾比賽即將開始，人民要記得詹順貴丶黃國昌丶蔡適應這三人的鼎鼎大名。

蔡正元蔡適應詹順貴
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