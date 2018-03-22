深澳電廠若擴建 學者憂中南部空汙恐最慘

深澳電廠環評日前過關引發部分立委不滿，有立委拿著「反對深澳電廠」、「重新審查」等標語抗議。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台灣大學職業醫學與工業衛生研究所教授詹長權昨天說，肺癌從二○一三年起，已取代肝癌成為台灣人的國病，問題非抽菸等引起，而是空汙；認為「要蓋深澳電廠前，怎能不做好健康評估？」環保署副署長詹順貴昨天回應說，深澳環差案不是新案，只能把案件前後對比；台電既已承諾要做居民的健康風險評估，就要好好做。

詹長權昨天參加台灣教授協會舉辦的台灣空汙問題座談會，陳述PM2.5（細懸浮微粒）對人體造成的危害。他說，從二○一三年起，不論男女，肺癌都成為十大癌症死因之首，男生中每六位死於癌症者，有一位死於肺癌，女性則是五分之一。而死於肺癌者，女性九成不抽菸，男性超過一半不抽菸，這是因為空汙造成肺癌。

詹長權強調，世界衛生組織二○一三年已公布空汙是癌症死亡重要環境因素，是第一級致癌物質，四大空汙病除了肺癌，還包括中風、缺血性心臟病、COPD慢性肺病。他說，這次深澳環差案，竟沒評估健康風險就通過，若未來有訴訟，一定很有爭議。

台大職業醫學與工業衛生研究所助理教授邱嘉斌在座談會上說，深澳電廠一旦擴建，空汙其實並非只限北區，而會順著風勢一路擴散到位於下風處的中南部，「屆時中南部可能受害最嚴重。」

長榮大學環境資訊研究中心主任賴信志說，國內空汙防治長期忽視氣象等不可抗拒的外部因素，但台灣在全球可說具有最複雜的地理條件，因是小島，受到外部地形、氣象影響大，島上又有玉山等高山，氣流碰上高山沒法超越，只能沿著地形流動，會產生旋轉力道，變成渦流，這就是中南部空品差的原因。

環保署空保處副處長謝炳輝說，署長李應元已交代進行深澳電廠空品模式模擬，未來有結果後，會對外說明。