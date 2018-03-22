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深澳案恐惡化空品 詹順貴：台電要好好做健康風險評估

2018-03-22 21:02聯合報 記者董俞佳╱即時報導

「深澳電廠擴建後，台灣死於空汙的人會更多！」台灣大學職業醫學與工業衛生研究所教授詹長權表示，肺癌從2013年起，已取代肝癌成為台灣人的國病，而問題並非抽菸等引起，而是空汙。「要蓋深澳電廠前，怎能不做好健康評估？」環保署副署長詹順貴表示，環差不是新案，只能把案件前後對比。他也表示，台電既已承諾做風險評估，就要好好做。

詹長權今參加台灣教授協會舉辦的台灣空汙問題座談會，大談PM2.5（細懸浮微粒）對人體造成的危害。他指出，從2013年起，不論男女，肺癌都成為十大癌症死因之首，男生中每6位死於癌症者，有一位死於肺癌，女性則是五分之一。而死於肺癌者，女性9成不抽菸，男性超過一半不抽菸，這是因為空汙才是造成肺癌主因。

詹長權強調，世界衛生組織2013年已公布空汙是癌症死亡重要環境因素，是第一級致癌物質，四大空汙病除了肺癌，還包括中風、缺血性心臟病、COPD慢性肺病。他批評，這次深澳環差案，竟然沒評估健康風險就通過，若未來有訴訟，一定很有爭議。

詹順貴表示，舊案變更規畫後的環境影響差異分析，依現有環評法制，只能比較變更前後的差異，不能當成新案的環境影響說明書來審查與要求加入健康風險評估；台電日前已經表示，要做居民的健康風險評估，詹順貴說，這是差異分析通過後的額外承諾。他也呼籲，台電既已承諾，就該好好做。

台大職業醫學與工業衛生研究所助理教授邱嘉斌在座談會上說，深澳電廠一旦擴建，造成的空汙其實並非只限北區，而是會順著風勢，一路擴散到位於下風處的中南部，「屆時中南部可能受害最嚴重」。

長榮大學環境資訊研究中心主任賴信志表示，台灣在空汙防治上，長期忽視氣象等等不可抗拒的外部因素。他指出，台灣在全球可說具有最複雜的地理條件，因為是小島，受到外部地形、氣象影響大，島上又有玉山等高山，氣流碰上高山沒法超越，只能沿著地形流動，會產生旋轉力道，變成渦流，這就是中南部空品差的原因。

對此，環保署空保處副處長謝炳輝表示，署長李應元已經交代做空氣品質模式模擬，未來有結果後，會對外說明。

詹順貴表示，舊案變更規畫後的環境影響差異分析，依現有環評法制，只能比較變更前後的...
詹順貴表示，舊案變更規畫後的環境影響差異分析，依現有環評法制，只能比較變更前後的差異，不能當成新案的環境影響說明書來審查與要求加入健康風險評估。他也呼籲，台電既已承諾，就該好好做。。 記者曾學仁／攝影
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