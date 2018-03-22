學者警告：深澳電廠擴建後 死於空汙的人會更多

「深澳電廠擴建後，台灣死於空汙的人會更多！」台灣大學職業醫學與工業衛生研究所教授詹長權今表示，肺癌從2013年起，已取代肝癌成為台灣人的國病，而問題並非抽菸等引起，而是空汙。「要蓋深澳前，怎能不考慮健康問題呢？」

詹長權說，美國相關研究早指出，燃煤火力發電廠對沒出生的小孩也會受影響，大陸近來空品迅速改善，就是因不使用燃煤電廠等。「我們還要用這種經濟體掙扎？」

他強調，台灣空汙問題付出的健康與經濟代價，比政府理解的嚴重性大20倍，質疑不少衛生相關官員竟稱肺癌並非空汙引起。他更指出，政府不能只宣稱所謂「乾淨的媒」，燃煤引起問題明明非常嚴重，「怎能輕易隨便投一張票？」意指環保署副署長詹順貴投出的深澳環差通過票。

詹長權今參加台灣教授協會舉辦的台灣空汙問題座談會，大談PM2.5（細懸浮微粒）對人體造成的危害。他指出，從2013年起，不論男女，肺癌都成為10大癌症死因之首，男生中每6位死於癌症者，有1位死於肺癌，女性則是1/5。而死於肺癌者，女性9成不抽菸，男性超過一半不抽菸。

詹長權強調，世界衛生組織年已公布空汙是癌症死亡重要環境因素，是第一級致癌物質，4大空汙病除了肺癌，還包括中風、缺血性心臟病、COPD慢性肺病。他指出，2014年台灣各縣市因上述4大空汙病而死的人中，南部5位死亡者中有1人是因空汙引起，光是新北市，死於空汙的就有874人，「深澳興建後，死的人會更多。」

深澳電廠擴建問題持續延燒，台灣大學職業醫學與工業衛生研究所助理教授邱嘉斌今指出，深澳電廠一旦擴建，造成的空汙其實並非只限北區，而是會順著風勢，一路擴散到位於下風處的中南部，「屆時中南部可能受害最嚴重」。

環團今天舉行2018年地球日啟動記者會，深澳電廠環差案仍是環團私下討論的話題。環團表示，深澳電廠環差案，不僅只是蓋電廠，最嚴重的是外界對於環評制度的不信任，環團坦言，對此在情感上，確實很受傷。