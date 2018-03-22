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陳金德：參選人反對深澳電廠多是選舉操作

2018-03-22 12:45聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭代理縣長陳金德說，未來用煤發電一定是會有，不可能都不用煤發電，用煤發電與天然氣發電的不同是用煤原料比較穩定，價格比較便宜，天然氣比較高，在台灣儲存頂多只有14天，相對來源會比較有風險，用煤是必須的。

陳金德說，深澳火力發電12年前環境影響評估，用降低發電量與降低汙染來做環境差異，且環保署審查通過，既然環保署審查通過，相對降低電量與汙染量，審視內容，依台電的資料PM2.5對宜蘭影響是每立方米0.43微克，但新北市的模擬是每立方米7.499微克。

陳金德說，自己的立場是，相關單位應該說明清楚，如果台電資料的0.43微克是環保署認證的模式去模擬出來的結果，那麼宜蘭沒有立場去反對深澳火力發電廠，因為既要非核家園又要便宜的穩定電力供應工業與經濟發展，沒有理由去反對深澳火力發電廠。

陳金德說，至於幾位參選人紛紛表達意見，他略為看了一下，都是政治考量，選舉操作比較多，到底懂不懂？請各界去公評。

對宜蘭縣前副縣長林信華就深澳電廠邀他辯論，陳金德說，有機會的話，樂意與他面對面討論，也許到縣長室討論一下看法，是不是要達到辯論程度，會再思考。

對於深澳電廠案，林信華表示，全世界已經走在改變的路上，運用太陽能、風力及其他安全而有保障的潔淨能源，已成為勢不可擋的趨勢。台灣要改善供電問題就應該尋求潔淨能源，必須擺脫煤炭，要阻止深澳燃媒電廠傷害我們守護數十年的土地，當年跟著陳定南老縣長反六輕的黨外前輩願意一同站出來，號召全民共同阻止台電興建深澳電廠，還給宜蘭好空氣。

對於深澳電廠案，宜蘭縣前副縣長林信華表示要號召全民共同阻止台電興建深澳電廠，還給...
對於深澳電廠案，宜蘭縣前副縣長林信華表示要號召全民共同阻止台電興建深澳電廠，還給宜蘭好空氣。記者羅建旺／攝影
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陳金德認為宜蘭沒立場反對深澳電廠，參選人反對是政治考量與選舉操作。記者羅建旺／攝...
陳金德認為宜蘭沒立場反對深澳電廠，參選人反對是政治考量與選舉操作。記者羅建旺／攝影
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陳金德台電深澳電廠
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