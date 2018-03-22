深澳電廠若擴建 學者：中南部受害最嚴重

2018-03-22 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



深澳電廠擴建問題持續延燒，台灣大學職業醫學與工業衛生研究所助理教授邱嘉斌今在一場座談指出，深澳電廠一旦擴建，造成的空汙其實並非只限北區，而是會順著風勢，一路擴散到位於下風處的中南部，「屆時中南部可能受害最嚴重」。

台灣教授協會今舉辦「細談空氣汙染問題」座談會，邀請醫界、環境保護等領域學者專家討論空汙問題與改善之道。

邱嘉斌長期研究中彰投地區空汙問題，指出一地區的排放並非只在當地，而是也到縣市。同樣地，深澳電廠擴建後，由於地形與風勢等關係，影響一定是從北到南。

長榮大學環境資訊研究中心主任賴信志表示，台灣在空汙防治上，長期忽視氣象等等不可抗拒的外部因素。他指出，台灣在全球可說具有最複雜的地理條件，因為是小島，受到外部地形、氣象影響大，島上又有玉山等高山，氣流碰上高山沒法超越，只能沿著地形流動，會產生旋轉力道，變成渦流，是中南部空品差的原因。

賴信志指出，他們研究發現，雲嘉南中部地區每有海峽往陸地送的西風、西南風，都是氣流經由地形繞過來的風，且東側、西側氣流都會繞過來，連同北部中部的汙染物一起往下帶，所有汙染物都繞在其中累積出不去。

他表示，經研究，高壓推擠型、高壓迴流型天氣型態下，台灣pm2.5最嚴重，不論排放物是否得到控制，空氣品質就是會不好；每逢有這種氣流像漩渦般繞圈圈，所有物質就往中間堆積。反過來說，若空品好時，都不會看到渦流。