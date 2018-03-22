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深澳電廠環差過關 環團：情感上受傷了

2018-03-22 10:31聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

深澳電廠環差案通過後，引發軒然大波，投下關鍵1票贊成票的環保署副署長詹順貴成為眾矢之的。環團表示，深澳電廠環差案，不僅只是蓋電廠，最嚴重的是外界對於環評制度的不信任，環團坦言，對此在情感上，確實很受傷。

環團今天舉行2018年地球日啟動記者會，深澳電廠環差案仍是環團私下討論的話題。

荒野保護協會理事長劉月梅表示，在深澳電廠環差案環評大會上，最後做成8比8決議，若依照環保署的說法，最後是依法投下贊成票，這是否就代表這8比8票投票中，有8人贊成票，是不是就代表這些人是不依法投票？這樣的制度與結果，對環團來說在情感上是受傷的嗎？她回答，「有一些些」。

她表示，這環評大會有很多問題，環評委員都是代表，可是每個人都變成個人意見，署長、副署長這1票就能夠決定結果，若這1票是別人，是否就可能有不一樣的結果，只是今天剛好8對8，這1票的重要性就被顯現出來，很多地方環保局都持反對意見，為什麼環保署贊同？環評制度背後究竟是真民意還是假名意，這不是一個廣納意見的環評，局限於個人思維，在民主制度中是不對的。

環境資訊協會秘書長陳瑞賓表示， 他認為詹順貴僅只是1個工具角色，換作是誰，應該都一樣。她說，不在意「那個位置是誰」，但他坦承「阿貴」是比較被期待的人。他說，他反對深澳電廠的擴建、興建，評估環團中有超過6成都反對，他也談到，這是政府分工失能的結果，最後環評會議、環評委員來承擔，這有失公允。

深澳電廠環差案通過後，引發軒然大波，投下關鍵1票贊成票的環保署副署長詹順貴成為眾...
深澳電廠環差案通過後，引發軒然大波，投下關鍵1票贊成票的環保署副署長詹順貴成為眾矢之的。記者曾學仁／攝影
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環評深澳電廠詹順貴
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