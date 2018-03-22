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深澳電廠蓋不蓋？詹順貴重砲轟 經長親上火線

2018-03-22 01:03聯合報 記者高詩琴吳馥馨／台北報導

經濟部長沈榮津昨天親自舉行記者會，由整體電力供應、區域供需兩方面強調深澳電廠擴建...
經濟部長沈榮津昨天親自舉行記者會，由整體電力供應、區域供需兩方面強調深澳電廠擴建有其必要。 記者高彬原／攝影
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環保署副署長詹順貴昨天指出，不蓋深澳電廠的話，二○二五年備用容量也有百分之十四點九，離法定容量百分之十五僅差零點一個百分點。經濟部長沈榮津昨天下午立刻親自召開記者會回應說，不只零點一個百分點，到二○二六年時備用容量會更低，北部區域供電失衡也會更嚴重。

沈榮津強調，如果深澳發電廠不啟動，二○二五年北部區域備用容量率會掉到負百分之二點七，代表北部電力「供不應求」，勢必要「中電北送、南電北送」，還會有線損問題，因此深澳電廠有必要性。

深澳電廠昨天成為立法院經濟委員會熱門質詢議題，詹順貴與沈榮津、台電董事長楊偉甫等同台備詢，雙方互動冷淡。詹順貴當場表示，「經濟部同仁可以把相關資訊講得更完整，就可以避免『乾淨的煤』這句話，讓賴清德院長火燒了三天」。

詹：台電不說清楚 不會讓深澳案生效

詹順貴昨天上午還在接受廣播專訪時質疑，若不建深澳電廠，二○二五年備用容量率距離法定目標也只有零點一個百分點的缺口，是否有必要花千億元來蓋深澳電廠？他還說，經濟部對於未來能源配比路徑圖，應對外說清楚，否則即使日前他在深澳燃煤電廠環差案投下贊成票，後續他也不會簽核環評通過的公文，讓其生效。

對此，沈榮津昨天下午親上火線對外說明興建深澳電廠的必要性。他說，供電能力要同時考慮「總量」以及「區域均衡」兩要素，總量目標是備用率百分之十五，代表北部供電也要就地供給，也要承擔百分之十五的區域備用容量率。

詹順貴這兩天不斷砲打經濟部、台電，批評經濟部不能總是躲在環評背後。沈榮津昨天多次強調「行政團隊一體」；至於詹的砲火，是否對行政團隊造成困擾？沈榮津只低調的說，「嘸啦，同理心看待」，他知道環保署承受壓力很大，行政團隊會一起努力。

沈榮津解釋，深澳電廠兩部機組，分別在二○二五年、二○二六年商轉，兩機組裝置容量各為六十萬瓩，占備用約百分之一點四。如果不蓋，二○二五年備用容量率會從原規畫的百分之十六點三降為百分之十四點九；二○二六年備用容量率也會因為二號機上不來再減百分之一點四，電力缺口會更大。

詹順貴昨指出，經濟部若不說明清楚，不會發函。對此，沈榮津表示，行政院支持興建深澳電廠；行政院也尊重經濟部在做整體電源開發計畫的專業，「行政團隊仍是一體，會讓社會放心」。

此外，外界質疑台電對深澳電廠的空品模擬與學者不同，台電董事長楊偉甫說，願意透過第三方平台，大家再來討論。

立法院經濟委員會昨邀經濟部長沈榮津（右二）與環保署副署長詹順貴（左）報告並備詢，...
立法院經濟委員會昨邀經濟部長沈榮津（右二）與環保署副署長詹順貴（左）報告並備詢，沈榮津、經濟部能源局長林全能（右）在休息時間與詹順貴交換意見。 記者曾學仁／攝影
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深澳電廠詹順貴台電
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