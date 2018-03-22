當詹順貴律師 遇上詹副署長…

2018-03-22 01:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨



環保署副署長詹順貴。 記者曾學仁／攝影 分享 facebook 日前陸委會主委陳明通以「陳教授」的看法值得「陳主委」參考，來迴避立委的尖銳質詢，令人拍案叫絕；但到了環保署副署長詹順貴身上，「詹律師的靈魂」與「詹副署長的肉體」給外界感覺似乎「靈肉分離」。

出身環保律師的詹順貴被民進黨延攬入閣，相信詹順貴的初衷是希望能以行政團隊的力量，達成其環保戰士的目的。但在內閣團隊之間的運作與整合，詹順貴似乎越來越顯得格格不入。例如為了實現非核家園，政府的能源政策是多用天然氣發電以及再生能源；但在中油第三天然氣接收站環評上，環評大會依然卡關，第三接收站已肯定無法如期完工。

當政府發展離岸風電，詹順貴卻公開講了「離岸風電拒接有時限環評」的話；之前空汙法修法協商時，環保署也因「會同」與「會商」之爭，與經濟部僵持不下；近日又再度因深澳電廠環評案，公開槓上經濟部。

其實內閣團隊間的業務理當互相抗衡，環保署因環保議題與經濟部意見相左，或勞動部因勞工權益問題與經濟部各有立場，這都是正常的。但當身為內閣的一員，「詹副署長」與「詹律師」的角色不同，分際當然也有所不同，內閣成員理當給予人民團結一致的形象，隨意公開放話，只會重創內閣公信力，如何讓人民信服。