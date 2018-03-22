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經濟部：深澳電廠2025年不商轉 北部恐限電

2018-03-22 01:30經濟日報 記者吳馥馨／台北報導

經濟部長沈榮津昨天親自舉行記者會，由整體電力供應、區域供需兩方面強調深澳電廠擴建...
經濟部長沈榮津昨天親自舉行記者會，由整體電力供應、區域供需兩方面強調深澳電廠擴建有其必要。 記者高彬原／攝影
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經濟部長沈榮津昨（21）日表示，供電穩定除了考量「總量」，也必須考量區域均衡，如果2025年深澳電廠的第一部機組沒有商轉，北部供電的備用容量率將「由正轉負」，降為負2.7%備用容量率為負值的概念是意味著，除非中電、南電北送，否則北部地區勢必要輪流停限電。

深澳電廠日前已通過環評，但有輿論質疑興建的必要性。環保署副署長詹順貴昨天在接受廣播專訪時也質疑，若不建深澳電廠，2025年備用容量率距離法定目標15%也僅有0.1個百分點的缺口，是否有必要花千億元來蓋深澳電廠。

對此，沈榮津昨天下午親上火線對外說明興建深澳電廠的必要性；沈榮津說，供電能力要同時考慮「總量」以及「區域均衡」兩要素，總量目標是備用率15%，代表北部供電也要就地供給，也要承擔15%的區域備用容量率。

按台電興建期程，目標是2025年讓深澳電廠1號機（60萬瓩）商轉，屆時全台的備用容量率可以上升到16.3%；若少了深澳第一部機組，備用率降1.4個百分點，也就是全台灣備用率降為14.9%。

但若從區域供電角度看，2025年的深澳電廠第一部機組若能商轉，北部備用率也只有1.2%，與目標值15%仍有很大一段差距。但如果連深澳的第一部機組都沒有，北部備用率則為負的2.7%，北部供電則要由中南部支援。

電廠供電沈榮津
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