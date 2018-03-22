詹順貴再槓經部 質疑蓋深澳電廠必要性

2018-03-22 01:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



環保署副署長詹順貴。 報系資料照 分享 facebook

環保署副署長詹順貴昨（21）日再度槓上經濟部，爆料即便沒蓋深澳電廠，備用容量率距離法定15%的目標也僅少0.1個百分點。詹也繼續點名經濟部與台電提供給行政院長賴清德的資訊不完整，以致賴揆誤用「乾淨的煤」這句話「燒了三天」。

詹順貴昨天上午接受廣播專訪時砲打經濟部興建深澳電廠的政策，他質疑，只差這0.1個百分點，值得花1,000億元來補嗎？台電、能源局、經濟部應說清楚深澳燃煤電廠案的定位與開發的必要性。

經濟日報提供 分享 facebook

事實上，詹順貴本周二已點名，因為能源局長林全能與台電總經理鍾炳利所提供的資訊不完整，以致賴揆講出「乾淨的煤」這句話而遭到曲解。結果詹順貴昨天與經濟部長沈榮津、林全能、台電董事長楊偉甫一同出席立院經委會並同台備詢，詹順貴依然直言不諱，認為提供給賴揆的資料應該更完整。

詹順貴日前也抨擊，經濟部不能總是躲在環評背後。昨天國民黨立委廖國棟也在立院經委會詢問沈榮津，詹的發言，是否造成行政團隊困擾？沈榮津只低調的說，「嘸啦，同理心看待」，他知道環保署承受壓力很大，行政團隊會一起努力。

詹順貴持續砲打經濟部，昨天當與經濟部相關人員在經委會同台備詢時，中間刻意保持的距離有如鴻溝，雙方互動可謂「相敬如冰」。

詹順貴日前在環評大會上投下「修正同意」的關鍵的一票，讓深澳電廠環評通過。但詹昨天揚言，當天附帶決議是經濟部要對外說明2025能源配比的路徑圖，報告完成了，環保署的行政公文才會發出，若經濟部敷衍了事，就「再報告一次」。

詹順貴公開質疑了深澳電廠興建的必要性，這也讓外界質疑，政府對深澳電廠是否興建都沒有達成共識。

經濟部長沈榮津（右）。 報系資料照 分享 facebook

對此，沈榮津昨天下午在記者說明會上斬釘截鐵的表示，行政院的態度是支持興建深澳電廠的；行政院尊重經濟部在做整體電源開發計畫是專業的，經濟部也會尊重台電的電源開發計畫。

沈榮津昨天表示，經濟部預估，需求端的用電負載，到了2025年約增加445萬瓩。供給端方面，核一、二、三除役量共514萬瓩，但火力機組的汰舊換機淨增加686萬瓩，再生能源淨增加的可靠出力是366萬瓩，因此最終供電是淨增加的。