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環運朋友不接納異見 詹順貴：很沮喪

2018-03-22 00:16中央社 台北21日電

環保署副署長詹順貴。 聯合報系記者杜建重／攝影
環保署副署長詹順貴。 聯合報系記者杜建重／攝影
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環保署副署長詹順貴投下關鍵票讓深澳燃煤電廠通過環評，他今天說，所有苛責他都概括承受，但看到許多環運朋友無法容忍不同的意見、甚至亂扣無辜者帽子，「非常沮喪」。

深澳燃煤電廠14日在環保署通過環評審查引發議論，當時環評委員在修正通過及重做環評兩選項下，表決8比8平手，詹順貴最後以會議主席身分投下修正通過一票，讓全案通過環評。

詹順貴投下關鍵票後，批評及輿論排山倒海而來，不少人對投下關鍵票的詹順貴不諒解，甚至批評詹順貴從「環保鬥士」變成「環境殺手」。

詹順貴今天晚間接受公視節目「有話好說」專訪，主持人陳信聰問「這禮拜是否感到很挫折」？詹順貴坦承，不覺得挫折，但卻對台灣民主轉型有更多的擔憂。

詹順貴表示，在台灣民主轉型過程中，農運、勞運跟環運有很大的貢獻，但現在環運裡面卻有很多人竟然開始無法容忍、尊重與自己不同的意見。

詹順貴說，當他看到許多不認識的教授、律師本於自己對法律的見解對這案子提出一些評論時，卻被許多環運朋友扣帽子說是被他所操作，他感到相當沮喪。

詹順貴表示，他做出這樣的決定，辜負了一些環保界朋友及過去對他有所期待的人，「對我萬箭穿心我欣然接受」，但不應謾罵其他無辜、對深澳電廠案提出不同見解的人。

詹順貴環評
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