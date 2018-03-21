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深澳電廠更新計畫 經長：尊重專業

2018-03-21 20:59中央社 台北21日電

經濟部長沈榮津。 聯合報系記者徐兆玄／攝影
經濟部長沈榮津。 聯合報系記者徐兆玄／攝影
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深澳電廠更新計畫爭議不斷，經濟部沈榮津今天表示，經濟部整體能源開發計畫，可以看到行政院持尊重支持態度，經濟部也會尊重台電的專業，把握總供電總量及區域均衡原則。

深澳電廠更新擴建環差案通過，環保署副署長詹順貴投下關鍵票，但要求經濟部能源局說明清楚政策，否則將不發深澳電廠通過審查的行政處分函。

經濟部今天下午召開記者會說明深澳電廠必要性，對於詹順貴的發言，沈榮津表示，經濟部與環保署都是同一個行政團隊，有什麼問題都可以談，經濟部也理解環保署所承受的壓力，有需要釐清的數據資料，經濟部都願意配合提出。

媒體問及行政院對深澳電廠案態度，沈榮津表示，行政院尊重經濟部做的整體電源開發計畫，因為事涉專業，經濟部也會尊重台電評估規劃的結果，媒體追問行政院態度是否為支持？沈榮津表示肯定，並強調會把握供電總量達標，以及北中南區域供需均衡的大原則。

面對深澳電廠採用燃煤機組所引發空污爭議，沈榮津說明，採用燃煤機組原因有二，一是廠址空間限制，周邊空間不足以容納燃氣機組所需要的儲氣槽等設施，二則是基於環境與安全考量，輸氣海管可能影響海洋生態，陸管則會經過人口稠密地區。

為降低燃煤機組空污問題，沈榮津表示，會從源頭、製程及排放端改善，源頭採用相對乾淨的低硫低汞亞煙煤，製程使用目前最高效率的超超臨界機組，排放端則改善最新的空污防治設備，包括以排煙脫硫系統處理硫氧化物，去除率95%，以觸媒環原系統處理氮氧化物，去除率85%，粒狀物則以濾袋式集塵系統改善，去除率99.917%。

經濟部沈榮津電廠
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