影／回應詹順貴質疑 經長開記者會辯護深澳電廠

2018-03-21 19:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭景懋 ╱即時報導



深澳燃煤電廠爭議延燒，甚至連經濟部跟環保署都鬧起內訌。環保署副署長詹順貴，連日點名經濟部，要求說清楚，興建深澳電廠的必要性。對此，經濟部長沈榮津，21日下午臨時召開記者會說明。