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經長：沒深澳電廠 北部電力將供不應求要靠中南部

2018-03-21 17:47聯合報 記者高詩琴╱即時報導

深澳電廠爭議熱燒，環保署副署長詹順貴今天指出，不蓋深澳電廠，備用容量也有14.9%，離法定容量15%僅差0.1%。經濟部長沈榮津下午舉行記者會表示，2025年如果沒有深澳電廠，北部地區的供電能力會追不上尖峰負載，北部地區的備用容量率會跌落到-2.7%，會「供不應求」，因此深澳電廠有必要。

沈榮津指出，電力供應要考量到兩個角度，第一是整體，也就是至少要有15%的法定容量。第二個則是要考慮到區域的供電均衡，理想撞逛，區域的備用容量率要達到15%。

沈榮津說，按照原規劃，2025年的備用容量率有16.3%，高於法定容量率。但是如果少了深澳電廠，2025年會少了一部機組，約60萬瓩，影響備用容量率約1.4%。

沈榮津表示，另外，北部地區供需失衡。2025年有兩個情境，一個是有深澳發電廠，北部尖峰負載約1540.7萬瓩，北部供電能力1559.3萬瓩，因此備用容量率只有1.2%。「雖然有改善，但還是失衡，店還是要由中南部來支援」。

沈榮津指出，如果沒有深澳發電廠，預估2025年北部尖峰負載仍是1540.7萬瓩，北部供電能力則變成1499.3萬瓩（扣掉深澳一號機60萬瓩），備用容量率會掉落到只有-2.7%。「北部地區供電會更需要中南部支援，因此深澳電廠有必要性」。

能源局長林全能表示，以今年舉例，北部尖峰負載約1416.7萬瓩，供電能力也有1420.7萬瓩，因此備用容量率約有0.3%，雖然仍要靠中電、南電運送，但還是希望能達到區域均衡。

經濟部長沈榮津（右）今下午舉行記者會說明深澳電廠必要性。記者高詩琴/攝影
經濟部長沈榮津（右）今下午舉行記者會說明深澳電廠必要性。記者高詩琴/攝影
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深澳電廠詹順貴林全
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