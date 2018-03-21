經長首回應詹順貴：不蓋電廠 2026法定備用容量率不能達標

2018-03-21 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



深澳電廠爭議不斷，今天環保署副署長詹順貴受訪時指出，不蓋深澳電廠的話，備用容量也有14.9%，離法定容量15%也才差0.1%，「有必要花一千億去補0.1%嗎」？經濟部長沈榮津下午備詢時首度回應說，2026年備用容量率會再減少1.5%，因此不只是0.1%的問題。

立委黃國昌下午在經委會時質詢指出，「今天詹順貴終於講了實話，如果不蓋深澳電廠，備用容量也才少0.1%，有必要花一千億嗎？」而且，如果經濟部、台電對於乾淨的煤這麼有信心，經濟部會願意支持環保署全面評估嗎？沈榮津當下沒有反對，但也沒有正面回應。

沈榮津說，深澳電廠蓋不蓋，不是2025年備用容量率只差0.1%的問題。沈榮津今天首度拋出「2026年說」，指出2026年電力備用容量率會再少1.5%，因此備用容量率會比14.9%還要低。

黃國昌追問，所以只有2025年備用容量率只差0.1%，2026年備用容量率會更不夠？沈榮津說「對對對」。

目前經濟部能源局對於未來的電力備用容量評估只有做到2025年，這也是經濟部首度拋出「2026」說法。因此，黃國昌也質疑，經濟部長「突然講出一個新數字，說2026年會更糟糕，什麼時候要公布資料？」沈榮津回應，預計三個月內會公布資料。