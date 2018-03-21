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反深澳電廠 藍營選將林姿妙送出第一份連署書

2018-03-21 13:16聯合報 記者張芮瑜╱即時報導

國民黨提名下屆宜蘭縣長參選人、羅東鎮長林姿妙，在深澳電廠環差過關後，發起萬人連署反對，今天上午她動員國民黨籍議員、代表，率數十名地方人士呼口號，她也以個人名義發出第一份連署書，「要讓中央知道宜蘭人的心聲。」

深澳火力發電廠環差案通過，在敏感選前引發各方爭相出面論述，宜蘭縣代理縣長陳金德在帶頭表態「有條件支持」後，民進黨提名的下屆宜蘭縣長參選人陳歐珀立委昨表示不能接受。

不過，國民黨提名的下屆宜蘭縣長參選人林姿妙手腳快，已經有具體行動，日前她在街頭立看板，號召萬人連署，她說反對到底，「全世界都淘汰我們居然要重啟！」她表示，很多百姓為了這件事激動怒吼，希望中央要審慎評估，發動連署就是要將宜蘭人的心聲傳達給中央看。

時代力量宜蘭縣黨部昨天召集黨內三名縣議員參選人，對於深澳電廠議題也表態反對，縣議員參選人林正芳更帶頭「洗煤」，批乾淨的煤一說是無稽之談。他們認為應重啟環評並尋找取代燃煤的替代方案，對於宜蘭代理縣長陳金德政策大轉彎感到遺憾，呼籲陳金德應公開說明原因。

但對於藍營選將大動作爭取支持，林正芳表示，林姿妙反對火力電廠他樂見，但他認為「不該成為政治角力」，建議可以將立看板的錢花在更有意義的科學調查上。

國民黨提名下屆宜蘭縣長參選人、羅東鎮長林姿妙，在深澳電廠環差過關後，發起萬人連署...
國民黨提名下屆宜蘭縣長參選人、羅東鎮長林姿妙，在深澳電廠環差過關後，發起萬人連署反對，今天上午她動員國民黨籍議員、代表，率數十名地方人士呼口號，她也以個人名義發出第一份連署書。記者張芮瑜／攝影
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國民黨提名下屆宜蘭縣長參選人、羅東鎮長林姿妙，在深澳電廠環差過關後，發起萬人連署...
國民黨提名下屆宜蘭縣長參選人、羅東鎮長林姿妙，在深澳電廠環差過關後，發起萬人連署反對，今天上午她動員國民黨籍議員、代表，率數十名地方人士呼口號，她也以個人名義發出第一份連署書。記者張芮瑜／攝影
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國民黨提名下屆宜蘭縣長參選人、羅東鎮長林姿妙，在深澳電廠環差過關後，發起萬人連署反對，今天上午她動員國民黨籍議員、代表，率數十名地方人士呼口號，她也以個人名義發出第一份連署書。記者張芮瑜／攝影
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國民黨提名下屆宜蘭縣長參選人、羅東鎮長林姿妙，在深澳電廠環差過關後，發起萬人連署反對，今天上午她動員國民黨籍議員、代表，率數十名地方人士呼口號，她也以個人名義發出第一份連署書。記者張芮瑜／攝影
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林姿妙陳金德國民黨

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