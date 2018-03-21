深澳電廠不表態？ 王鴻薇：柯文哲為了選舉打太極

2018-03-21 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



環保署日前通過深澳電廠的環境影響差異評估，引發爭議;台北市議員王鴻薇說，此案造成中央與地方的對立，但台北市長柯文哲卻不表態，她質疑柯是因選舉考量，為了綠營選票，犧牲市民健康，不尊重市府團隊專業。

對此，台北市政府發言人劉奕霆表示，柯文哲市長已明確表達專業問題要專業解決的理念，到底臺灣缺電的問題有多嚴重，政府必須講清楚；柯市長不會盲目地支持，也不會盲目地反對，講清楚才有辦法做判斷，沒有的話不該盲目的說支持或反對，與外界質疑並無任何關係。

王鴻薇上午與台北市士林北投市議員擬參選人張斯綱舉行記者會，批柯文哲的立場。王鴻薇指出，台北市環保局在18日審查意見中早就明確表態反對立場，也提及深澳發電廠對國民健康及環境品質均有明顯可預見不利影響，應重新辦理環境影響評估，但柯市長卻不表態捍衛市民權益，畏畏縮縮，以「Who knows 誰曉得」、回歸專業學術的討論等政治語言打太極，難道選票這麼重要，犧牲市民健康。

台北市士林北投議員參選人張斯綱說，柯是醫生，應告訴社會大眾，排放廢氣中的PM2.5等物質，很多一級致癌物，柯應堅持專業，跳出政治，不能犧牲市民健康。他建議北市環保局，比照新北市政府，成立專業評估小組，並進行毒物影響評估。