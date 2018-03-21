親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
深澳電廠案過關
核二重啟救缺電
藍綠各黨拚選戰
台灣旅行法生效
賑災款遭疑濫用
世代調查首部曲
政治
軍事
綜合

陽光沙灘 加州人卻愛出走 因為被剝皮剝慘了…

評／兒童隱私是父母給的恩典？從憲法基本權談起

詹順貴再爆料！深澳電廠電力備用容量率僅占0.1％ 有開發必要？

2018-03-21 10:39聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

深澳電廠環差案通過，環保署副署長詹順貴成為眾矢之的，他炮打經濟部認為應該要說清楚，但究竟要講能源局說什麼？他表示，深澳電廠究竟有沒有興建的必要性？經濟部身為深澳電廠的目的事業主管機關，不要遇到媒體追問就閃躲。

詹順貴今天上午接受周玉蔻「蔻蔻早餐」專訪。詹順貴說，道義上的責任他應該承擔，至於若這是一個新的環評案子，他個人就會認定深澳電廠不應開發。

周玉蔻反問，若他是民間環保人士身分，是否也會加入反深澳電廠的行列，詹順貴說，他若要加入，反深澳電廠的環團應該已經不相信他了，他早已被「萬箭穿心」。

詹順貴說，深澳電廠的環差案，之前已經開了3次專案小組會議，這是很早拍板通過的案子，在環差會議審查過程中能夠處理的空間很有限，他印象中，環差會議表決平手，這也是第一次，他說，會議上有很多委員提出對環境、對生態的影響，但當下經濟部、能源局與台電都沒有辦法講清楚。

他質疑，經濟部是深澳電廠的目的事業主管機關，如果2025年能源配比5、3、2的架構下，法定備載容量是15%，但前幾天能源局長林全能接受採訪時說明，少了深澳電廠備用容量會不夠，不足15%，但不夠是否代表會缺電？這就應該講清楚。

詹順貴也爆料，其實少了深澳電廠，電力的備用容量率只少了0.1%，也就是達到14.9%，只差這0.1%「值得我們花1000億來補嗎？」台電、能源局、經濟部應該好好說清楚，深澳電廠這個案子的定位與開發的必要性。

詹順貴今天上午接受資深媒體人周玉蔻「蔻蔻早餐」專訪。記者彭宣雅／攝影
詹順貴今天上午接受資深媒體人周玉蔻「蔻蔻早餐」專訪。記者彭宣雅／攝影
分享
環保署副署長詹順貴。記者曾吉松／攝影
環保署副署長詹順貴。記者曾吉松／攝影
分享

深澳電廠詹順貴台電

相關新聞

影／詹順貴再轟經濟部 不說清楚深澳案正式生效函不發

2018-03-21 09:55

周玉蔻問「對賴清德還有意見嗎」 詹順貴一時語塞

2018-03-21 11:00

深澳電廠案成李應元的代罪羔羊？ 詹順貴：沒這感覺

2018-03-21 10:12

賴清德說「乾淨的煤」 游梓翔：學川普？

2018-03-21 06:48

朱立倫批深澳電廠：用模糊掩蓋事實

2018-03-20 23:51

環評修法若過 詹順貴暗示「將離開」

2018-03-20 23:49

詹順貴籲經部「別躲在環評後」

2018-03-20 23:46

為面子棄核電燒1.6兆 侯漢廷轟民進黨：良心不痛嗎

2018-03-20 22:11

環評法做ending 詹順貴預告離職時程？

2018-03-20 21:47

有乾淨的煤？立委諷賴清德：乾脆說你放的屁是香的

2018-03-20 21:42

被前環保署長指成環境殺手 詹順貴：不應片面評斷

2018-03-20 15:44

沃草／詹順貴：若不滿深澳環差案 請化悲憤為力量支持《環評法》修法

2018-03-20 14:28

學者：深澳電廠不論怎麼改 對自然生態都有影響

2018-03-20 14:25

深澳電廠通過 環團點名：衛福部、農委會是幫凶

2018-03-20 14:25

深澳電廠設備是「超超臨界」機組 網友諷：是超超「靈界」吧

2018-03-20 14:23

前環保署長魏國彥開砲：若我是詹順貴 不會投那一票

2018-03-20 14:10

深澳疑鑽環評漏洞過關 環保署：環評法修正6個月送立院

2018-03-20 13:56

賴清德：若北部不再建電廠 未來會缺電

2018-03-20 13:43

影／深澳很深奧 陳歐珀：有汙染疑慮不可能去支持

2018-03-20 13:32

乾淨的煤惹議 陳怡潔批賴清德：你是賴神不是神棍

2018-03-20 12:31

誰讓賴清德說出「乾淨的煤」？詹順貴點名有兩人

2018-03-20 12:29

深澳電廠環差案非投不可 詹順貴：還是會投這一票

2018-03-20 12:20

投關鍵一票遭撻伐 詹順貴：若會議能遞延會更圓滿

2018-03-20 11:50

深澳電廠通過環評 前環保署長魏國彥：我不會投那一票

2018-03-20 11:41

環保人士：電價上漲是民進黨造成的人禍

2018-03-20 11:29

深澳電廠環差過關 環團學界：應做生態調查與健康評估

2018-03-20 11:02

深澳電廠數據無法說服市民 朱立倫：模糊字眼淹蓋事實

2018-03-20 10:45

深澳電廠環評過關 藍委舉標語向賴清德抗議

2018-03-20 10:26

藍委上演表決大戰 院會恐癱瘓一整天

2018-03-20 09:44

經長談深澳電廠…一定要蓋

2018-03-20 01:12
看更多

熱門文章

館長百萬力挺！ 除了捐款 台積電還做了哪些事？

2018-03-20 12:26

陳師孟要參與諷扁舞台劇者道歉 孫大千：他以為他是神？

2018-03-20 21:11

為面子棄核電燒1.6兆 侯漢廷轟民進黨：良心不痛嗎

2018-03-20 22:11

飛指部主官掃老街發募兵文宣 基層哀嗚：要逼死誰

2018-03-20 18:04

誰讓賴清德說出「乾淨的煤」？詹順貴點名有兩人

2018-03-20 12:29

賴清德：若北部不再建電廠 未來會缺電

2018-03-20 13:43

亞洲最貴美國大使館在台灣 細數AIT的前世今生

2018-03-21 08:00

「陳主委無法回答陳教授的問題」 陳明通備詢狂跳針

2018-03-20 13:17

陳師孟南下約詢 陳水扁情緒激動幾乎落淚

2018-03-20 19:41

陳師孟要諷扁檢察官道歉 檢：扁哪有怕人知道他涉貪！

2018-03-20 17:54

堅持要退款共40筆200萬 石材業被汙名化好心痛

2018-03-21 07:26

美學者建議蔡英文總統：不接受美台關係升級較明智

2018-03-20 16:30

被爆送錢50萬…柯P與戰友老翻臉 「都因為他」

2018-03-21 09:00

政治獻金流向親友？盧秀燕：誠實申報被人拿來抹黑

2018-03-20 15:39

陳菊華府籲僑界：蔡總統執政未2年 別這麼早失望

2018-03-20 11:51

有乾淨的煤？立委諷賴清德：乾脆說你放的屁是香的

2018-03-20 21:42

曾送50萬元給中央官員？柯文哲：這要講清楚

2018-03-20 13:03

花蓮退款惹來酸民 館長嗆：有本事你賣家產去捐

2018-03-21 09:56

台灣無望出席世衛大會 將成新常態

2018-03-20 23:45

肯定外交部對陸回應 徐永明盼未來「取代陸委會」

2018-03-20 19:37

又一前立委辭世 許登宮當年隨李登輝出走組台聯

2018-03-21 01:01

賴清德：中國認為唯一的鑰匙是九二共識 在台灣找不到

2018-03-20 16:09

舉債額度減685億分五都？柯P：前瞻下去我定翻臉

2018-03-20 12:53

幻象飛官何子雨失蹤至今 妻不放棄盼網友協尋

2018-03-21 08:32

李敖家屬婉謝總統褒揚令 藍：不願被消費的最好證明

2018-03-21 06:41

陳菊華府演說 「非常擔心」現階段兩岸不溝通

2018-03-21 06:35

為何40歲以下都挺他? 柯文哲：我願意給解嚴世代舞台

2018-03-21 01:00

陳師孟要諷扁檢察官致歉 當事人：沒什麼要回應的

2018-03-20 18:15

棄守台北市議會？ 國民黨議員選舉僅保守提31席未過半

2018-03-20 15:40

陳師孟第一次約詢陳水扁 盼參與諷扁舞台劇者致歉

2018-03-20 16:06

館長擬轉捐花蓮震災捐款 台積電：募款已結案

2018-03-20 17:36

符合實際報名狀況 陸官招生名額大減三分之一

2018-03-20 19:44

8億紓困業者惹議 媒體爆：花蓮的產業補助比例最高

2018-03-20 13:12

陳文茜：我至今仍無法提筆 寫一篇悼念李敖的文章

2018-03-21 08:01

影／被爆曾拿50萬給中央官員 柯文哲：這個要講清楚

2018-03-20 18:19

前環保署長魏國彥開砲：若我是詹順貴 不會投那一票

2018-03-20 14:10

婦聯會脫產？雷倩：那個笨蛋會設計這種脫產計畫？

2018-03-21 01:02

美亞太副助卿黃之瀚訪台 今會蔡總統要談…

2018-03-21 00:49

賴清德說「乾淨的煤」 游梓翔：學川普？

2018-03-21 06:48

鷹式飛彈突擊排部署綠島 參謀總長李喜明督導戰備

2018-03-20 22:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top