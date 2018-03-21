詹順貴再爆料！深澳電廠電力備用容量率僅占0.1％ 有開發必要？

2018-03-21 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



深澳電廠環差案通過，環保署副署長詹順貴成為眾矢之的，他炮打經濟部認為應該要說清楚，但究竟要講能源局說什麼？他表示，深澳電廠究竟有沒有興建的必要性？經濟部身為深澳電廠的目的事業主管機關，不要遇到媒體追問就閃躲。

詹順貴今天上午接受周玉蔻「蔻蔻早餐」專訪。詹順貴說，道義上的責任他應該承擔，至於若這是一個新的環評案子，他個人就會認定深澳電廠不應開發。

周玉蔻反問，若他是民間環保人士身分，是否也會加入反深澳電廠的行列，詹順貴說，他若要加入，反深澳電廠的環團應該已經不相信他了，他早已被「萬箭穿心」。

詹順貴說，深澳電廠的環差案，之前已經開了3次專案小組會議，這是很早拍板通過的案子，在環差會議審查過程中能夠處理的空間很有限，他印象中，環差會議表決平手，這也是第一次，他說，會議上有很多委員提出對環境、對生態的影響，但當下經濟部、能源局與台電都沒有辦法講清楚。

他質疑，經濟部是深澳電廠的目的事業主管機關，如果2025年能源配比5、3、2的架構下，法定備載容量是15%，但前幾天能源局長林全能接受採訪時說明，少了深澳電廠備用容量會不夠，不足15%，但不夠是否代表會缺電？這就應該講清楚。