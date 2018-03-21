深澳電廠案成李應元的代罪羔羊？ 詹順貴：沒這感覺

2018-03-21 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



環保署副署長詹順貴（左）今天上午接受周玉蔻「蔻蔻早餐」專訪。記者彭宣雅／攝影 分享 facebook 深澳燃煤電廠環差案通過，投下關鍵一票的環保署副署長詹順貴，成為眾矢之的，不僅過去環保同袍不滿，連太太林子凌第一時間都不甚諒解。外界甚至認為，在深澳電廠案中，詹順貴幾乎成為環保署長李應元的代罪羔羊，他表示，李應元對他充分信任與授權，給他很多空間，他並「沒有這個感覺」。

詹順貴今天上午接受周玉蔻「蔻蔻早餐」專訪，面對周玉蔻犀利提問，詹順貴險些招架不住。

周玉蔻直言，外界認為詹順貴在深澳電廠環差案中，是李應元的代罪羔羊。他表示，從民國105年520上任至今，對於環評大會，李應元都充分授權，給他很多空間。一開始就任環保署副署長時，行政團隊中有人打賭他(詹順貴)究竟能做多久，當時下注最久的僅有3個月。

詹順貴提到，當時他到環保署來，主要是在行政院前院長林全還在智庫時代，就曾向林全報告過環評制度的缺失，林全聽完報告後表示，與其把這份報告交由別人來改革，不如他自己進到體制來改變調整，因此進到行政團隊來，從一開始外界打賭的3個月、半年，到現在做了快兩年。

至於立委提案要他下台，為深澳電廠環差案通過負起政治責任，他表示，空汙法在行政院已經有共識，列為優先法案，看起來本會期空汙法三讀通過煤有問題，接下來，環保署長李應元、行政院長賴清德昨天在立法院都有承諾，要在6個月內把環評法送到立法院審議，若照他的理想修正通過，他認為進到體制內實踐理念的目的已經告一段落，若環評法沒辦法按照他的理念修正，他也應該可以捍衛理念走人。