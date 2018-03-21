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賴清德說「乾淨的煤」 游梓翔：學川普？

2018-03-21 06:48聯合報 記者楊德宜╱即時報導

深澳燃煤電廠案通過之後爭議不斷，行政院長賴清德日前強調此電廠將使用「乾淨的媒」，引起譁然。世新大學傳播學院院長游梓翔在臉書表示，一個行政院，為了「乾淨的煤」打起了嘴鼓，他好奇，乾淨的煤的說法是跟川普學的嗎？川普政府說核能又乾淨又持久又酷。

游梓翔說，先是賴清德說「深澳火力發電廠用的煤，是乾淨的煤」，然後環保署副署長說「賴院長日理萬機，不是這方面的專業」，接著行政院發言人說「真的有乾淨的煤，請大家Google 一下」，然後環保署副署長又說經濟部有人「給了賴揆不完整的資訊」。「你們自己統一一下說法好不好？」

游梓翔說，其實何必要大家Google？蔡英文總統最近不是才在推特上用@POTUS標註川普，並說要與川普政府密切合作嗎？蔡英文只要引用川普在今年1月30號的《國情咨文》就好了。

川普2018年《國情咨文》的稿子是這麼寫的：

我們已經結束了對美國能源的戰爭—我們終結了對乾淨的煤的戰爭。我們現在是世界能源的輸出者（We have ended the war on American Energy — and we have ended the war on clean coal. We are now an exporter of energy to the world.）。

不過川普在實際演講時，說的是「我們終結了又美又乾淨的煤的戰爭」。

游梓翔說，當然後來美國的環保界和輿論界，對於這位退出《巴黎氣候協議》並認定地球暖化是騙局的總統口中「又美又乾淨的煤」，立刻口誅筆伐（不信可以Google 一下），誰曉得不到兩個月，台灣就立刻有人模仿了，可惜模仿得不夠到位，忘了說是「又美又乾淨的煤」。

他說，學美國和學川普不能只學一半，美國能源部網站上對核能的描述更美麗，說核能是「又乾淨、又持久、又酷」（clean, constant, cool）這個也要學一下才行。怎麼你們又不要核能了呢？只能說，從「乾淨的煤」事件裡，我們看出了政府能源政策的毫無章法，這樣的黨，怎能不陷入執政危機？

深澳燃煤電廠案通過之後爭議不斷，行政院長賴清德日前強調此電廠將使用「乾淨的媒」，...
深澳燃煤電廠案通過之後爭議不斷，行政院長賴清德日前強調此電廠將使用「乾淨的媒」，引起譁然。 記者鄭超文／攝影
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川普游梓翔核能

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