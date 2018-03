賴清德說「乾淨的煤」 游梓翔:學川普?

2018-03-21 06:48 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



深澳燃煤電廠案通過之後爭議不斷,行政院長賴清德日前強調此電廠將使用「乾淨的媒」,引起譁然。世新大學傳播學院院長游梓翔在臉書表示,一個行政院,為了「乾淨的煤」打起了嘴鼓,他好奇,乾淨的煤的說法是跟川普學的嗎?川普政府說核能又乾淨又持久又酷。

游梓翔說,先是賴清德說「深澳火力發電廠用的煤,是乾淨的煤」,然後環保署副署長說「賴院長日理萬機,不是這方面的專業」,接著行政院發言人說「真的有乾淨的煤,請大家Google 一下」,然後環保署副署長又說經濟部有人「給了賴揆不完整的資訊」。「你們自己統一一下說法好不好?」

游梓翔說,其實何必要大家Google?蔡英文總統最近不是才在推特上用@POTUS標註川普,並說要與川普政府密切合作嗎?蔡英文只要引用川普在今年1月30號的《國情咨文》就好了。

川普2018年《國情咨文》的稿子是這麼寫的:

我們已經結束了對美國能源的戰爭—我們終結了對乾淨的煤的戰爭。我們現在是世界能源的輸出者(We have ended the war on American Energy — and we have ended the war on clean coal. We are now an exporter of energy to the world.)。

不過川普在實際演講時,說的是「我們終結了又美又乾淨的煤的戰爭」。

游梓翔說,當然後來美國的環保界和輿論界,對於這位退出《巴黎氣候協議》並認定地球暖化是騙局的總統口中「又美又乾淨的煤」,立刻口誅筆伐(不信可以Google 一下),誰曉得不到兩個月,台灣就立刻有人模仿了,可惜模仿得不夠到位,忘了說是「又美又乾淨的煤」。