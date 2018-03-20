詹順貴籲經部「別躲在環評後」

詹順貴呼籲經濟部不要躲在環保署環評制度背後，要對外說清楚。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

到底有無「乾淨的煤」？因深澳燃煤電廠爭議，連日飽受批評的環保署副署長詹順貴昨接受廣播節目專訪時，將砲火對向經濟部與台電。

詹順貴說，「乾淨的煤」說法過度簡化，點名經濟部能源局長林全能、台電總經理鍾炳利，應提供更完整的資訊給行政院長賴清德，並呼籲經濟部不要躲在環保署環評制度背後，要對外說清楚。

他說，上述兩人給賴揆不完整的資訊，「這樣說明太過簡化，導致院長並沒有完整陳述，引起輿論撻伐，經濟部與台電應該好好對外講清楚。」

林全能昨天回應，能源局是分析國內供電狀況，沒有提供過「乾淨的煤」這個名詞，他聽到這樣說「滿驚訝的」，不知道詹順貴訊息從何而來。台電發言人徐造華表示，「乾淨的煤」指的是台電在燃煤電廠所使用的燃料，是相對比較高熱值、低灰、低硫、低汞的煙煤或亞煙煤。與泥煤、褐煤相比，是「比較乾淨」的煤。

詹順貴說，台電說要投入一千億元蓋深澳電廠，屆時動工是否會引起高度抗爭、能不能順利動工都還是未知數；台電說已跟當地居民溝通，但是否只跟當地幾個里溝通？環保署該被罵的已經被罵了，經濟部、台電不能躲在環評的保護傘下，環評過了問題才展開，並不是環評過了一切都沒問題。

因投下深澳燃煤電廠環差案關鍵一票引發爭議，詹順貴說，他擔任副署長近兩年時間的努力，不要用單一事件對他做整體評價，會比較中肯。