親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
深澳電廠案過關
核二重啟救缺電
藍綠各黨拚選戰
李敖人生劃句號
台灣旅行法生效
越南偷渡客搶灘
世代調查首部曲
政治
軍事
綜合

朱立倫批深澳電廠：用模糊掩蓋事實

2018-03-20 23:51聯合報 記者張曼蘋羅建旺張芮瑜／連線報導

朱立倫批深澳電廠環差案用模糊字眼掩蓋事實。 記者張曼蘋／攝影
朱立倫批深澳電廠環差案用模糊字眼掩蓋事實。 記者張曼蘋／攝影
分享

深澳電廠通過環差案引發爭議，新北市政府今年1月宣布停發生煤使用許可，是否「卡住」深澳電廠？

新北市長朱立倫昨表示，停發生煤許可並非針對台電，也包含其他民間企業，因為大台北地區已無法再容納或忍受這樣的汙染；若因深澳電廠而改變，就等於開放其他民間企業來汙染民眾健康。

朱立倫指出，深澳電廠12年前已除役，中央所謂的更新擴建，實際上是要興建1座有2部燃煤機組的大型電廠，影響甚鉅。

市府2年來3度行文中央表達立場，副市長在行政院院會也3度舉手發言，提出專業數據佐證，但台電、經濟部等單位都不理不睬。

朱立倫說，民眾有知的權利，目前台電提出的數據無法說服民眾，「用模糊字眼掩蓋事實，是21世紀不能犯的錯誤」；台電或專家學者應公布真實數據，讓民眾知道什麼為最佳選擇。

媒體詢問，若中央執意推動深澳電廠，新北市府是否會採取作為？朱表示，新北就過去到現在所蒐集學者專家的數據，基於保障民眾健康及穩定供電、未來台灣能源發展提出的建議，希望行政院能採納，大家一起來商量。

深澳電廠引發周邊縣市關注，宜蘭縣代理縣長陳金德日前表態有條件支持，但民進黨宜蘭縣長提名人陳歐珀說「目前不能接受深澳電廠重啟」。

時代力量宜蘭縣黨部昨也表態反對，並端鍋「洗煤」，嘲諷行政院長賴清德「乾淨的煤」是無稽之談。

深澳電廠台電朱立倫

相關新聞

為面子棄核電燒1.6兆 侯漢廷轟民進黨：良心不痛嗎

2018-03-20 22:11

詹順貴籲經部「別躲在環評後」

2018-03-20 23:46

有乾淨的煤？立委諷賴清德：乾脆說你放的屁是香的

2018-03-20 21:42

環評修法若過 詹順貴暗示「將離開」

2018-03-20 23:49

環評法做ending 詹順貴預告離職時程？

2018-03-20 21:47

被前環保署長指成環境殺手 詹順貴：不應片面評斷

2018-03-20 15:44

沃草／詹順貴：若不滿深澳環差案 請化悲憤為力量支持《環評法》修法

2018-03-20 14:28

學者：深澳電廠不論怎麼改 對自然生態都有影響

2018-03-20 14:25

深澳電廠通過 環團點名：衛福部、農委會是幫凶

2018-03-20 14:25

深澳電廠設備是「超超臨界」機組 網友諷：是超超「靈界」吧

2018-03-20 14:23

前環保署長魏國彥開砲：若我是詹順貴 不會投那一票

2018-03-20 14:10

深澳疑鑽環評漏洞過關 環保署：環評法修正6個月送立院

2018-03-20 13:56

賴清德：若北部不再建電廠 未來會缺電

2018-03-20 13:43

影／深澳很深奧 陳歐珀：有汙染疑慮不可能去支持

2018-03-20 13:32

乾淨的煤惹議 陳怡潔批賴清德：你是賴神不是神棍

2018-03-20 12:31

誰讓賴清德說出「乾淨的煤」？詹順貴點名有兩人

2018-03-20 12:29

深澳電廠環差案非投不可 詹順貴：還是會投這一票

2018-03-20 12:20

投關鍵一票遭撻伐 詹順貴：若會議能遞延會更圓滿

2018-03-20 11:50

深澳電廠通過環評 前環保署長魏國彥：我不會投那一票

2018-03-20 11:41

環保人士：電價上漲是民進黨造成的人禍

2018-03-20 11:29

深澳電廠環差過關 環團學界：應做生態調查與健康評估

2018-03-20 11:02

深澳電廠數據無法說服市民 朱立倫：模糊字眼淹蓋事實

2018-03-20 10:45

深澳電廠環評過關 藍委舉標語向賴清德抗議

2018-03-20 10:26

藍委上演表決大戰 院會恐癱瘓一整天

2018-03-20 09:44

深澳環評過下一個失守大潭藻礁？ 鄭文燦：兼顧保育

2018-03-20 03:04

經長談深澳電廠…一定要蓋

2018-03-20 01:12

核二2號機再轉兩關鍵…供電、空汙

2018-03-20 00:30

深澳環差過關 詹順貴：不須辭職負責

2018-03-20 00:20

深澳電廠環差 陳金德轉挺賴揆

2018-03-20 00:13

觀塘案循深澳模式？ 詹順貴：兩案不同

2018-03-20 00:08

建天然氣接收站衝擊藻礁？中油觀塘案周五檢討

2018-03-20 00:06
看更多

熱門文章

館長百萬力挺！ 除了捐款 台積電還做了哪些事？

2018-03-20 12:26

網紅紛紛討回花蓮捐款 羅友志問：活不下去是不是災？

2018-03-20 11:09

誰讓賴清德說出「乾淨的煤」？詹順貴點名有兩人

2018-03-20 12:29

飛指部主官掃老街發募兵文宣 基層哀嗚：要逼死誰

2018-03-20 18:04

陳師孟要參與諷扁舞台劇者道歉 孫大千：他以為他是神？

2018-03-20 21:11

他要吳敦義支持勞權公投 證明國民黨沒打假球

2018-03-20 08:13

賴清德：若北部不再建電廠 未來會缺電

2018-03-20 13:43

為面子棄核電燒1.6兆 侯漢廷轟民進黨：良心不痛嗎

2018-03-20 22:11

支持勞團推動勞基法公投 孫大千：國民黨責無旁貸

2018-03-20 09:44

「陳主委無法回答陳教授的問題」 陳明通備詢狂跳針

2018-03-20 13:17

「父親一生率性而活」 李敖家屬婉謝總統褒揚令

2018-03-20 14:15

美學者建議蔡英文總統：不接受美台關係升級較明智

2018-03-20 16:30

陳師孟南下約詢 陳水扁情緒激動幾乎落淚

2018-03-20 19:41

政治獻金流向親友？盧秀燕：誠實申報被人拿來抹黑

2018-03-20 15:39

陳師孟要諷扁檢察官道歉 檢：扁哪有怕人知道他涉貪！

2018-03-20 17:54

陳明通11年後重掌陸委會 盤點能回鍋當官的狠角色

2018-03-20 08:00

曾送50萬元給中央官員？柯文哲：這要講清楚

2018-03-20 13:03

陳菊華府籲僑界：蔡總統執政未2年 別這麼早失望

2018-03-20 11:51

賴清德：中國認為唯一的鑰匙是九二共識 在台灣找不到

2018-03-20 16:09

舉債額度減685億分五都？柯P：前瞻下去我定翻臉

2018-03-20 12:53

肯定外交部對陸回應 徐永明盼未來「取代陸委會」

2018-03-20 19:37

陳師孟要諷扁檢察官致歉 當事人：沒什麼要回應的

2018-03-20 18:15

有乾淨的煤？立委諷賴清德：乾脆說你放的屁是香的

2018-03-20 21:42

棄守台北市議會？ 國民黨議員選舉僅保守提31席未過半

2018-03-20 15:40

政治番仔火！版主超抓狂 這種貼文一律刪

2018-03-20 09:00

影／被爆曾拿50萬給中央官員 柯文哲：這個要講清楚

2018-03-20 18:19

陳師孟第一次約詢陳水扁 盼參與諷扁舞台劇者致歉

2018-03-20 16:06

8億紓困業者惹議 媒體爆：花蓮的產業補助比例最高

2018-03-20 13:12

前環保署長魏國彥開砲：若我是詹順貴 不會投那一票

2018-03-20 14:10

館長擬轉捐花蓮震災捐款 台積電：募款已結案

2018-03-20 17:36

政治獻金支出遭質疑給親人 盧秀燕：禁得起檢驗

2018-03-20 15:07

符合實際報名狀況 陸官招生名額大減三分之一

2018-03-20 19:44

金春財載越南偷渡客 岸上再尋獲10名男女

2018-03-20 11:45

亞太副助卿黃之瀚今訪台 台旅法生效後美首位來台官員

2018-03-20 16:19

黨產會追徵轉帳撥用8億多元 國民黨將赴南京調閱資料

2018-03-20 16:17

柯P被爆曾拿50萬給中央官員 北市府：不回應政治口水

2018-03-20 09:39

與柯文哲合作否 宋楚瑜：不排除自行提名

2018-03-20 15:07

陸官校友會自擬褒揚狀 葬禮當天贈繆德生家人

2018-03-20 20:27

老驥伏櫪？宋楚瑜：一個能勝任的人好像都還沒勝選

2018-03-20 12:26

侯漢廷：李敖留給我們的精神 實事求是憑證據說話

2018-03-20 06:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top