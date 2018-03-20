朱立倫批深澳電廠：用模糊掩蓋事實

朱立倫批深澳電廠環差案用模糊字眼掩蓋事實。 記者張曼蘋／攝影 分享 facebook

深澳電廠通過環差案引發爭議，新北市政府今年1月宣布停發生煤使用許可，是否「卡住」深澳電廠？

新北市長朱立倫昨表示，停發生煤許可並非針對台電，也包含其他民間企業，因為大台北地區已無法再容納或忍受這樣的汙染；若因深澳電廠而改變，就等於開放其他民間企業來汙染民眾健康。

朱立倫指出，深澳電廠12年前已除役，中央所謂的更新擴建，實際上是要興建1座有2部燃煤機組的大型電廠，影響甚鉅。

市府2年來3度行文中央表達立場，副市長在行政院院會也3度舉手發言，提出專業數據佐證，但台電、經濟部等單位都不理不睬。

朱立倫說，民眾有知的權利，目前台電提出的數據無法說服民眾，「用模糊字眼掩蓋事實，是21世紀不能犯的錯誤」；台電或專家學者應公布真實數據，讓民眾知道什麼為最佳選擇。

媒體詢問，若中央執意推動深澳電廠，新北市府是否會採取作為？朱表示，新北就過去到現在所蒐集學者專家的數據，基於保障民眾健康及穩定供電、未來台灣能源發展提出的建議，希望行政院能採納，大家一起來商量。

深澳電廠引發周邊縣市關注，宜蘭縣代理縣長陳金德日前表態有條件支持，但民進黨宜蘭縣長提名人陳歐珀說「目前不能接受深澳電廠重啟」。

時代力量宜蘭縣黨部昨也表態反對，並端鍋「洗煤」，嘲諷行政院長賴清德「乾淨的煤」是無稽之談。