為面子棄核電燒1.6兆 侯漢廷轟民進黨：良心不痛嗎

2018-03-20 22:11 聯合新聞網 綜合報導



深澳電廠擴建計畫2006年通過環評，但因核四興建而擱置，去年重啟引發爭議，圖為深澳電廠舊址除役拆除前狀況。 本報資料照片 分享 facebook

為達成2025非核家園的目標，台電已將核四除役，並力推深澳火力發電廠，然而深澳電廠的環評通過目前仍備受爭議，環團更點名衛福部、農委會是幫兇，質疑深澳案通過的正當性，新黨新思維中心主任侯漢廷細數民進黨在能源政策上花了大把銀子，質疑這荒腔走板的能源政策「就為了民進黨的面子」。

深澳火力電廠的通過引發外界撻伐，環團認為這是政府為了要讓此案通過、出動投票大隊所造成的結果，行政院長賴清德上週為了替深澳護航，更脫口說「深澳火力電廠使用乾淨的媒、排放的汙染量跟天然氣差不多」，此話一出引發抨擊，親民黨立委陳怡潔也砲轟「為了民進黨反核的神主牌，民眾要用肺發電」，侯漢廷今日也在臉書細數民進黨為了「面子」，在能源政策上燒了多少錢。

侯漢廷指出，2016年民進黨廢棄興建中的露天乾貯廠、耗資300億，時代力量立委黃國昌更要求加碼興建、額外耗資794.6億，到了核四除役、台灣面臨缺電時，政府在2017年的11月投入9000億新增燃油、燃氣機組，並在今年3月投入1000億興建深澳電廠，而這些還僅是為了發電所付出的代價，若再加上燃媒造成的空污、補助鍋爐汰換等，還得硬生生加上2150億，非核家園中的「以綠代核、以氣代媒」更得憑空增加2500億成本，造成台灣電力結構持續虧損。

侯漢廷認為，執政黨捨棄便宜、無空污的核電不用，反而無止盡的投入在增加空污的發電方式，最後終會導致漲電價、全民買單，而這一切「就為了民進黨的面子」。侯漢廷指出，民進黨過去聲稱核電危險的理由早在重啟核二時就不攻自破，但為了民進黨的面子，前前後後已經「燒」了1兆6812億，這些錢確定回不來，但民進黨灑了錢卻無法保障供電無虞，抨擊民進黨「良心不會痛嗎？」