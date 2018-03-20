親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
越南偷渡客搶灘
深澳電廠案過關
藍綠各黨拚選戰
李敖人生劃句號
台灣旅行法生效
世代調查首部曲
政治
軍事
綜合

為面子棄核電燒1.6兆 侯漢廷轟民進黨：良心不痛嗎

有乾淨的煤？立委諷賴清德：乾脆說你放的屁是香的

2018-03-20 21:42聯合報 記者丘采薇╱即時報導

行政院長賴清德接受質表示，他所說的乾淨煤與超超臨界的機組，目的是要民眾知道，現在...
行政院長賴清德接受質表示，他所說的乾淨煤與超超臨界的機組，目的是要民眾知道，現在的燃煤發電，跟以往傳統的發電不同，所排放的污染量，跟天然氣的發電是相差無幾的。 記者鄭超文／攝影
分享
深澳燃煤電廠案通過之後爭議不斷，行政院長賴清德日前強調此電廠將使用「乾淨的媒」也引發軒然大波。親民黨立委陳怡潔今天在立法院總質詢諷賴：「你乾脆說你放的屁都是香的。」

賴清德自從說出「乾淨的煤」就遭到在野黨及環保團體不斷質疑，他今天早上備詢前一聽到媒體提出此問題便沒有再回答，只說「謝謝」就轉頭進入議場。隨後陳怡潔質詢時問賴清德，既然「不是零汙染、零紅害，你有什麼理由說是乾淨的？」

賴清德則解釋，他這樣講的目的只有一個，針對深奧燃煤發電廠，政府會採取源頭管理，使用相對比較乾淨的煤，「我們會用超超臨界機組去提高它的效能。」

賴清德深澳電廠

相關新聞

環評法做ending 詹順貴預告離職時程？

2018-03-20 21:47

被前環保署長指成環境殺手 詹順貴：不應片面評斷

2018-03-20 15:44

沃草／詹順貴：若不滿深澳環差案 請化悲憤為力量支持《環評法》修法

2018-03-20 14:28

學者：深澳電廠不論怎麼改 對自然生態都有影響

2018-03-20 14:25

深澳電廠通過 環團點名：衛福部、農委會是幫凶

2018-03-20 14:25

深澳電廠設備是「超超臨界」機組 網友諷：是超超「靈界」吧

2018-03-20 14:23

前環保署長魏國彥開砲：若我是詹順貴 不會投那一票

2018-03-20 14:10

深澳疑鑽環評漏洞過關 環保署：環評法修正6個月送立院

2018-03-20 13:56

賴清德：若北部不再建電廠 未來會缺電

2018-03-20 13:43

影／深澳很深奧 陳歐珀：有汙染疑慮不可能去支持

2018-03-20 13:32

乾淨的煤惹議 陳怡潔批賴清德：你是賴神不是神棍

2018-03-20 12:31

誰讓賴清德說出「乾淨的煤」？詹順貴點名有兩人

2018-03-20 12:29

深澳電廠環差案非投不可 詹順貴：還是會投這一票

2018-03-20 12:20

投關鍵一票遭撻伐 詹順貴：若會議能遞延會更圓滿

2018-03-20 11:50

深澳電廠通過環評 前環保署長魏國彥：我不會投那一票

2018-03-20 11:41

環保人士：電價上漲是民進黨造成的人禍

2018-03-20 11:29

深澳電廠環差過關 環團學界：應做生態調查與健康評估

2018-03-20 11:02

深澳電廠數據無法說服市民 朱立倫：模糊字眼淹蓋事實

2018-03-20 10:45

深澳電廠環評過關 藍委舉標語向賴清德抗議

2018-03-20 10:26

藍委上演表決大戰 院會恐癱瘓一整天

2018-03-20 09:44

深澳環評過下一個失守大潭藻礁？ 鄭文燦：兼顧保育

2018-03-20 03:04

經長談深澳電廠…一定要蓋

2018-03-20 01:12

核二2號機再轉兩關鍵…供電、空汙

2018-03-20 00:30

深澳環差過關 詹順貴：不須辭職負責

2018-03-20 00:20

深澳電廠環差 陳金德轉挺賴揆

2018-03-20 00:13

觀塘案循深澳模式？ 詹順貴：兩案不同

2018-03-20 00:08

建天然氣接收站衝擊藻礁？中油觀塘案周五檢討

2018-03-20 00:06

深澳案過關 外界憂大潭藻礁岌岌可危

2018-03-19 21:07

宜縣府支持深澳電廠 時代力量諷環保立縣只剩囗號

2018-03-19 21:04

林口電廠沒黑煙就沒汙染？ 新北環保局：PM2.5看不到

2018-03-19 17:40
看更多

熱門文章

館長百萬力挺！ 除了捐款 台積電還做了哪些事？

2018-03-20 12:26

網紅紛紛討回花蓮捐款 羅友志問：活不下去是不是災？

2018-03-20 11:09

誰讓賴清德說出「乾淨的煤」？詹順貴點名有兩人

2018-03-20 12:29

飛指部主官掃老街發募兵文宣 基層哀嗚：要逼死誰

2018-03-20 18:04

他要吳敦義支持勞權公投 證明國民黨沒打假球

2018-03-20 08:13

賴清德：若北部不再建電廠 未來會缺電

2018-03-20 13:43

「陳主委無法回答陳教授的問題」 陳明通備詢狂跳針

2018-03-20 13:17

「父親一生率性而活」 李敖家屬婉謝總統褒揚令

2018-03-20 14:15

支持勞團推動勞基法公投 孫大千：國民黨責無旁貸

2018-03-20 09:44

美學者建議蔡英文總統：不接受美台關係升級較明智

2018-03-20 16:30

陳師孟要參與諷扁舞台劇者道歉 孫大千：他以為他是神？

2018-03-20 21:11

政治獻金流向親友？盧秀燕：誠實申報被人拿來抹黑

2018-03-20 15:39

陳明通11年後重掌陸委會 盤點能回鍋當官的狠角色

2018-03-20 08:00

陳師孟南下約詢 陳水扁情緒激動幾乎落淚

2018-03-20 19:41

曾送50萬元給中央官員？柯文哲：這要講清楚

2018-03-20 13:03

大鵬部長寫文章 大談初戀分手內幕

2018-03-19 23:21

陳菊華府籲僑界：蔡總統執政未2年 別這麼早失望

2018-03-20 11:51

賴清德：中國認為唯一的鑰匙是九二共識 在台灣找不到

2018-03-20 16:09

陸促美糾正錯誤 美國務院：信守「一中政策」

2018-03-20 02:24

舉債額度減685億分五都？柯P：前瞻下去我定翻臉

2018-03-20 12:53

越南偷渡客 大舉搶灘台東？

2018-03-20 00:04

為何冒險偷渡…台越工資差5倍

2018-03-19 23:55

肯定外交部對陸回應 徐永明盼未來「取代陸委會」

2018-03-20 19:37

陳師孟要諷扁檢察官道歉 檢：扁哪有怕人知道他涉貪！

2018-03-20 17:54

為面子棄核電燒1.6兆 侯漢廷轟民進黨：良心不痛嗎

2018-03-20 22:11

陳師孟要諷扁檢察官致歉 當事人：沒什麼要回應的

2018-03-20 18:15

8億紓困業者惹議 媒體爆：花蓮的產業補助比例最高

2018-03-20 13:12

政治番仔火！版主超抓狂 這種貼文一律刪

2018-03-20 09:00

影／被爆曾拿50萬給中央官員 柯文哲：這個要講清楚

2018-03-20 18:19

陳師孟第一次約詢陳水扁 盼參與諷扁舞台劇者致歉

2018-03-20 16:06

前環保署長魏國彥開砲：若我是詹順貴 不會投那一票

2018-03-20 14:10

政治獻金支出遭質疑給親人 盧秀燕：禁得起檢驗

2018-03-20 15:07

館長擬轉捐花蓮震災捐款 台積電：募款已結案

2018-03-20 17:36

花蓮善款爭議 石材業者：只是求一個喘息

2018-03-19 23:59

金春財載越南偷渡客 岸上再尋獲10名男女

2018-03-20 11:45

地震善款可退 花蓮縣府概括承受

2018-03-19 23:55

黨產會追徵轉帳撥用8億多元 國民黨將赴南京調閱資料

2018-03-20 16:17

韓國瑜 最快月底宣布參選高雄市長

2018-03-19 23:47

偷渡淘金…大陸人不來 換成越南人

2018-03-20 00:01

柯P被爆曾拿50萬給中央官員 北市府：不回應政治口水

2018-03-20 09:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top