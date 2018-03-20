有乾淨的煤？立委諷賴清德：乾脆說你放的屁是香的

相關新聞
環評法做ending 詹順貴預告離職時程？2018-03-20 21:47
被前環保署長指成環境殺手 詹順貴：不應片面評斷2018-03-20 15:44
沃草／詹順貴：若不滿深澳環差案 請化悲憤為力量支持《環評法》修法2018-03-20 14:28
學者：深澳電廠不論怎麼改 對自然生態都有影響2018-03-20 14:25
深澳電廠通過 環團點名：衛福部、農委會是幫凶2018-03-20 14:25
深澳電廠設備是「超超臨界」機組 網友諷：是超超「靈界」吧2018-03-20 14:23
前環保署長魏國彥開砲：若我是詹順貴 不會投那一票2018-03-20 14:10
深澳疑鑽環評漏洞過關 環保署：環評法修正6個月送立院2018-03-20 13:56
賴清德：若北部不再建電廠 未來會缺電2018-03-20 13:43
影／深澳很深奧 陳歐珀：有汙染疑慮不可能去支持2018-03-20 13:32
乾淨的煤惹議 陳怡潔批賴清德：你是賴神不是神棍2018-03-20 12:31
誰讓賴清德說出「乾淨的煤」？詹順貴點名有兩人2018-03-20 12:29
深澳電廠環差案非投不可 詹順貴：還是會投這一票2018-03-20 12:20
投關鍵一票遭撻伐 詹順貴：若會議能遞延會更圓滿2018-03-20 11:50
深澳電廠通過環評 前環保署長魏國彥：我不會投那一票2018-03-20 11:41
環保人士：電價上漲是民進黨造成的人禍2018-03-20 11:29
深澳電廠環差過關 環團學界：應做生態調查與健康評估2018-03-20 11:02
深澳電廠數據無法說服市民 朱立倫：模糊字眼淹蓋事實2018-03-20 10:45
深澳電廠環評過關 藍委舉標語向賴清德抗議2018-03-20 10:26
藍委上演表決大戰 院會恐癱瘓一整天2018-03-20 09:44
深澳環評過下一個失守大潭藻礁？ 鄭文燦：兼顧保育2018-03-20 03:04
經長談深澳電廠…一定要蓋2018-03-20 01:12
核二2號機再轉兩關鍵…供電、空汙2018-03-20 00:30
深澳環差過關 詹順貴：不須辭職負責2018-03-20 00:20
深澳電廠環差 陳金德轉挺賴揆2018-03-20 00:13
觀塘案循深澳模式？ 詹順貴：兩案不同2018-03-20 00:08
建天然氣接收站衝擊藻礁？中油觀塘案周五檢討2018-03-20 00:06
深澳案過關 外界憂大潭藻礁岌岌可危2018-03-19 21:07
宜縣府支持深澳電廠 時代力量諷環保立縣只剩囗號2018-03-19 21:04
林口電廠沒黑煙就沒汙染？ 新北環保局：PM2.5看不到2018-03-19 17:40
熱門文章
館長百萬力挺！ 除了捐款 台積電還做了哪些事？2018-03-20 12:26
網紅紛紛討回花蓮捐款 羅友志問：活不下去是不是災？2018-03-20 11:09
誰讓賴清德說出「乾淨的煤」？詹順貴點名有兩人2018-03-20 12:29
飛指部主官掃老街發募兵文宣 基層哀嗚：要逼死誰2018-03-20 18:04
他要吳敦義支持勞權公投 證明國民黨沒打假球2018-03-20 08:13
賴清德：若北部不再建電廠 未來會缺電2018-03-20 13:43
「陳主委無法回答陳教授的問題」 陳明通備詢狂跳針2018-03-20 13:17
「父親一生率性而活」 李敖家屬婉謝總統褒揚令2018-03-20 14:15
支持勞團推動勞基法公投 孫大千：國民黨責無旁貸2018-03-20 09:44
美學者建議蔡英文總統：不接受美台關係升級較明智2018-03-20 16:30
陳師孟要參與諷扁舞台劇者道歉 孫大千：他以為他是神？2018-03-20 21:11
政治獻金流向親友？盧秀燕：誠實申報被人拿來抹黑2018-03-20 15:39
陳明通11年後重掌陸委會 盤點能回鍋當官的狠角色2018-03-20 08:00
陳師孟南下約詢 陳水扁情緒激動幾乎落淚2018-03-20 19:41
曾送50萬元給中央官員？柯文哲：這要講清楚2018-03-20 13:03
大鵬部長寫文章 大談初戀分手內幕2018-03-19 23:21
陳菊華府籲僑界：蔡總統執政未2年 別這麼早失望2018-03-20 11:51
賴清德：中國認為唯一的鑰匙是九二共識 在台灣找不到2018-03-20 16:09
陸促美糾正錯誤 美國務院：信守「一中政策」2018-03-20 02:24
舉債額度減685億分五都？柯P：前瞻下去我定翻臉2018-03-20 12:53
越南偷渡客 大舉搶灘台東？2018-03-20 00:04
為何冒險偷渡…台越工資差5倍2018-03-19 23:55
肯定外交部對陸回應 徐永明盼未來「取代陸委會」2018-03-20 19:37
陳師孟要諷扁檢察官道歉 檢：扁哪有怕人知道他涉貪！2018-03-20 17:54
為面子棄核電燒1.6兆 侯漢廷轟民進黨：良心不痛嗎2018-03-20 22:11
陳師孟要諷扁檢察官致歉 當事人：沒什麼要回應的2018-03-20 18:15
8億紓困業者惹議 媒體爆：花蓮的產業補助比例最高2018-03-20 13:12
政治番仔火！版主超抓狂 這種貼文一律刪2018-03-20 09:00
影／被爆曾拿50萬給中央官員 柯文哲：這個要講清楚2018-03-20 18:19
陳師孟第一次約詢陳水扁 盼參與諷扁舞台劇者致歉2018-03-20 16:06
前環保署長魏國彥開砲：若我是詹順貴 不會投那一票2018-03-20 14:10
政治獻金支出遭質疑給親人 盧秀燕：禁得起檢驗2018-03-20 15:07
館長擬轉捐花蓮震災捐款 台積電：募款已結案2018-03-20 17:36
花蓮善款爭議 石材業者：只是求一個喘息2018-03-19 23:59
金春財載越南偷渡客 岸上再尋獲10名男女2018-03-20 11:45
地震善款可退 花蓮縣府概括承受2018-03-19 23:55
黨產會追徵轉帳撥用8億多元 國民黨將赴南京調閱資料2018-03-20 16:17
韓國瑜 最快月底宣布參選高雄市長2018-03-19 23:47
偷渡淘金…大陸人不來 換成越南人2018-03-20 00:01
柯P被爆曾拿50萬給中央官員 北市府：不回應政治口水2018-03-20 09:39
留言